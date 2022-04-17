Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’de birinci yılını kutlayan GoStudent, bine yakın öğretmen sayısını 2 bine ve ayda toplam 115 binin üzerindeki ders sayısını ise yıl sonuna kadar 200 bine çıkarmayı hedefliyor. Dünya genelinde 23 uluslararası lokasyonda hizmet verdiklerini dile getiren GoStudent'ın kurucu ortağı ve CEO’su Felix Ohswald "Türkiye okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 18 milyonu aşkın öğrenci sayısı bakımından oldukça yüksek potansiyele sahip bir ülke. Bir yıla yakın bir sürede talep edilen ders sayısı da bunun en büyük göstergesi. Yaptığımız araştırmada Türkiye’de 5-18 yaş arasında çocukları olan ailelerin %85’i çocukları için özel öğretmenle çalıştığını ya da çalışmayı düşündüğünü gördük. Bu doğrultuda her bir çocuk için en ideal öğretmeni bulmak ve uygun fiyatlı, yüksek kaliteli eğitimi sunmak için Türkiye’de varlığımızı güçlendiriyoruz. Hedefimiz Türkiye'de 4-5 yıl içerisinde 3 milyon öğrenciye ulaşmak" dedi.

Ohswald, hibrit bir yapıya geçerek Türkiye'de fiziki şubeler açmayı da planladıklarını bildirdi. Ohswald, metavers dünyasında da olmak istediklerini belirterek "Bu yıl ilk defa metaverse'te derslere başlıyoruz. Farklı ülkelerden öğrenciler aynı sınıfta olacak" ifadelerini kullandı. GoStudent Türkiye Ülke Müdürü Barış Üçok da “Büyük bir talep ve katlanarak artan bir büyüme dönemi yaşıyoruz. Çok hızlı artan ekip ve öğretmen sayımız GoStudent’ın Türkiye pazarına odaklandığının bir göstergesidir" diye konuştu.

Vodafone, Metaverse’te mağaza açmaya hazırlanıyor Vodafone, Metaverse’teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Çok yakında Decentraland’de “66,-1 parsel” lokasyonunda açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza’da müşterileri kişisel dijital asistan TOBi karşılayacak.

Metaverse ile dijital ikiz kampüsler geliyor Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ‘metaverse’ teknolojilerinin eğitimde kullanılması için çalışma başlattıklarını açıklamasının ardından, bu teknolojinin pedagojisinin geliştirilmesine yönelik gereklilikler tartışılıyor.