Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu saldırı yönteminin elektrikli araçlarda kullanılan Kombine Şarj Sistemine (CCS) kablosuz bağlanmayı sağladığı için yaklaşık 12 milyon elektrikli aracı tehdit ettiğini bildirdi. Saldırı yönteminin yalnızca otomobillerle sınırlı kalmayıp elektrikli gemileri, uçakları ve ağır hizmet araçlarını da tehdit edebileceğini ifade eden Akkoyunlu, saldırı durana kadar aracın şarj olamadığını söyledi. Akkoyunlu, saldırının en endişe verici yanlarından birinin de büyük bir filoyu aynı anda etkileyebilmesi olduğunu vurguladı.

Rusya'dan Avrupa uydularına siber saldırı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının üzerinden bir ay geçti ancak haftalar sonra yeni bir iddia ortalığı karıştıracak türden. Amerika Birleşik Devletleri hükümet yetkilileri, Şubat ayı sonlarında Ukrayna askeri iletişimini etkileyen bir Avrupa uydu interneti hizmetine yönelik siber saldırının arkasında Rusya ordusu olduğunu ileri sürdü.

Savaş, sanal dünyada da devam ediyor: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na siber saldırı Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın resmi internet sitesine siber saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.