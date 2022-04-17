Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Acil Çağrı Bildirim Sistemi, yalnızca tek bir tuşa basılarak İstanbul AFAD’ın belirlediği acil durum listesinde bilgilendirilmesi gereken tüm ekiplere aynı anda telefon ile çağrı başlatılıyor. Bu kişiler, mesajı aldıklarına dair bir tuşlama yaparak geri bildirim de veriyor. Diğer taraftan sistem ulaşması gereken tüm ekiplere ulaşana kadar arama yapmaya devam ediyor ve bu durum raporlanıyor. AloTech CEO’su Cenk Soyak, afet durumunda bir saniyenin bile hayati derecede önemli olduğunu belirterek “İstanbul AFAD’ın tatbikatlarında kullanılmaya başlanan bu sistem ile haberleşme zincirini otomatize ederek, minimum iş gücü ile maksimum efor oluşturduk. Umarım sistemi kullanmayı gerektirecek afet yaşanmaz ancak buna her zaman hazır olmalıyız” dedi.

Google Chrome kullanıcılarını uyardı! Acil durum güncellemesini hemen kurun Dünyanın en popüler tarayıcı olan Chrome, bir uyarı yayınlayarak kullanıcılarını siber saldırılara karşı uyardı. 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan Google Chrome, siber saldırılardan oluşabilecek bir açıktan dolayı ‘Acil durum güvenlik güncellemesi’ yayınladı.