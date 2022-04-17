Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vivo, V serisi ailesinin yeni üyesi Vivo V23 5G'yi tüketicilerle buluşturuyor. Türkiye’de ilk renk değiştiren cam arka yüzey tasarımına sahip Vivo V23 5G, güneş ışınlarıyla ve diğer UV ışınına maruz kaldığında anında renk değiştiriyor. Bu özellik telefonu soyut bir sanat eserine çevirirken aynı zamanda kademeli olarak renk değiştirmesiyle de canlı bir sanat gösterisi hâline getiriyor. Vivo V23 5G’de, Türkiye’de yine bir ilk olan 50 MP geniş açılı çift ön kamera yer alıyor. 50 MP otomatik odaklanabilen ön kameraya 8 MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera eşlik ediyor. Buna ek olarak Vivo V23’e selfie deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için çift tonlu selfie ışıkları bulunuyor. Ortam ne kadar karanlık olursa olsun çift tonlu selfie spot ışığı sayesinde düşük ışıklı ortamda bile harika selfie’lere imkân sağlıyor. 4K video çekebilme yeteneğine sahip olan cihazın arka tarafında ise 64 MP ana arka kamera, 8 MP süper geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. V23 5G 13.999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca 20 Nisan'a kadar ön satış kampanyası kapsamında cihazı Hepsiburada’dan alanlara TWS ANC kablosuz kulaklık hediye ediliyor.

Vivo ve Xiaomi'den cepte yeni modeller Vivo , yerli modeli Y15s’i satışa sundu. Xiaomi ise orta segment telefonu POCO X4 Pro 5G ile tüketiciyle buluştu.

