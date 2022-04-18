Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’da geri sayım başladı. TOGG asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TOGG tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerindeki çalışmalarda boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

2023'TE SATIŞA ÇIKACAK

Seri üretim başlangıcının ardından TOGG’un yasal mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

Araç alım satımında online dönem geliyor: Yerli otomobil Togg'da dahil Online şekilde araç alım satımı işlemleri son 2 yılda pandemi nedeniyle artış gösterirken, sevilen bu uygulamanın bundan sonraki süreçte de yaygınlaşması bekleniyor. Ayrıca online alım atım yapılan araçlara yerli otomobil Togg'da dahil olacak.