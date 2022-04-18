Türkiye Gazetesi

Güney Kore merkezli Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları dünyanın en çok satan katlanabilir akıllı telefonları oldu. Ancak teorik olarak, Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisi, Z Fold ve Z Flip modelleriyle sınırlı kalmayacak. Samsung, esnek ve katlanabilir ekran teknolojisini daha önce çeşitli şekillerde denedi. Bununla birlikte, SamMobile’ın haberine göre şirket, WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) şeffaf, yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üretmek için başvurdu.

Başvuruda iki farklı tasarım görünmekte ancak iki çizimde de ana ekrandan çıkan şeffaf bir bölüm yer alıyor. Opaklığı ayarlanabilir bu teknolojinin özellikle artırılmış gerçeklik (AR) kullanımında faydalı olabileceği belirtiliyor.

Son belgeler, Samsung'un Ağustos ayında Unpacked 2022 etkinliğinde Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün yanında piyasaya sürülmek üzere gizemli bir üçüncü katlanabilir cihaz geliştirebileceğini gösteriyor. Bunun henüz yuvarlanabilir ekran teknolojisine sahip bir cihaz olmayacağı da aktarılıyor. Yine de zaman gösterecek.

Samsung Galaxy telefonlarda tehlikeli açık! Kryptowire analistelir, Samsung Galaxy akıllı telefon modellerinde önceden yüklenmiş bazı uygulamaların risk taşıdığını buldu. Raporda, bir bilgisayar korsanının telefonunuzun kontrolünü ele geçirmesini sağlayabilecek ciddi, yüksek önem derecesine sahip güvenlik açığını aktardılar.

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