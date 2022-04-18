Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta'ya ait mesajlaşma ağı WhatsApp, Android 2.22.8.9 güncellemesini yayınlayarak beta test kullanıcılarına yeni özelliklerini sundu. Güncelleme aracılığıyla beta test kullanıcıları aylardır bekledikleri son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında kısmı için yeni gizlilik seçeneğine de kavuştu.

WhatsApp hakkında son gelişmeleri aktaran WABetaInfo editörleri, yeni gizlilik seçeneklerinin nihayet iOS 22.9.0.70 güncellemesi ile Apple kullanıcılarına da sunulduğunu açıkladı. En son WhatsApp beta sürümünü güncelleyen kullanıcılar yeni özellikleri deneyimlemeye başladı. WhatsApp Ayarları > Hesap > Gizlilik > Son Görülme/Profil Fotoğrafı/Hakkında'yı açan kullanıcılar yeni '... haricindeki kişilerim' gizlilik seçeneğini görüyor.

WHATSAPP KULLANICILARININ YÜZÜ GÜLECEK

Bu seçenek ile tıpkı durum (hikaye) paylaşımındaki gibi kara listeye aldığınız kişilerden profil resminizi, hakkında bilginizi ya da son görülmenizi gizleyebileceksiniz. Yani bir diğer ifadeyle rehberinizde kayıtlı olan bu seçtiğiniz kişilerden söz konusu bilgilerinizi gizleyebileceksiniz. Mevcut sürümde örneğin, hakkında bilginizi ya herkese açık, ya herkese kapalı ya da rehberinizdeki tüm kişilere açık yapabiliyorsunuz. Ancak yeni özellik ile hakkında bilginizi(ya da son görülme veya profil fotoğrafınızı) kişileriniz arasında yer alan ancak görmesini istemediğiniz için kara listeye aldığınız kişilerden gizleyebileceksiniz.

Bununla birlikte, son görülmenizi bu özellik ile bazı kişilerden gizlerseniz siz de onların son görülmelerini göremeyeceksiniz. Ancak bu kural profil resmi ve hakkında bilgisi için geçerli değil. Yeni özellik şu anda sadece beta test kullanıcılarına açık ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılmasını bekliyoruz.

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