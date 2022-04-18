Türkiye Gazetesi

Hubble Uzay Teleskobu ile keşfedilen kuyruklu yıldızın çekirdeği, kuyruklu yıldızın katı merkezi kısmını oluşturuyor ve bilim insanları çekirdeğinin 500 trilyon ton ağırlığa ve 128 km uzunluğa sahip olduğunu düşünüyor.

Dünya’dan oldukça uzak bir mesafede dolaşan kuyruklu yıldızın saatte yaklaşık 35 bin km hızla Dünya’ya yaklaştığı açıklandı. Gökbilimciler, kuyruklu yıldızın güneş sisteminin en uzak noktası olarak kabul edilen Oort Bulutundan geldiğini tahmin ediyor.

Keşfedilen kuyruklu yıldızın görüntüsü. (Foto: NASA)

Bilim insanlarının hesaplamasına göre, 2031 yılında Dünya’ya en yakın konumda bulunacak ve böylece Güneş’ten yaklaşık 1 milyar mil uzağa gidecek. Şu anda Güneş’e uzaklığının 2 milyar mil olduğu belirtiliyor.

NASA, 'en büyük kuyruklu yıldızı' keşfetti ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş Sistemi’nde yer alan en büyük kuyruklu yıldızı keşfettiklerini duyurdu. İlk olarak 2010 yılında gözlemlenen ve 137 kilometre genişliğe sahip olduğu tahmin edilen kuyruklu yıldız, Hubble Uzay Teleskobu aracılığıyla doğrulandı.

NASA bilim insanları şaştı kaldı: Neptün'de gizemli değişiklik Güneş'ten 4,5 milyar kilometre uzaklıkta yer alan Neptün, eksi 207°C (santigrad derece) ortalama sıcaklığı ile Güneş Sistemi'ndeki en soğuk gezegenlerden biri. Ancak NASA bilim insanları, buz devi gezegenin ilk başlarda çok daha soğuk olduğunu düşünüyor.