Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, TED konferans başkanı Chris Anderson ile bir söyleşi gerçekleştirerek dikkat çeken ifadelerde bulundu. Tatil yapmadığını belirten milyarder, Musk, zamandan tasarruf etmek için ise uçak satın aldığını belirtti. Elon Musk, "Evim yok, arkadaşlarımın boş odalarını kullanıyorum" sözleri ile büyük şaşkınlık uyandırdı.

AHBAP Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Musk'ı tiye aldı. Levent, Elon Musk'ın açıklamasının yer aldığı bir haberi paylaşarak, "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım" dedi.

Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes de Elon Musk'ın bazen yoksulluk sınırın altında yaşadığını söyleyerek herkesi şaşırtmıştı. Forbes'ın milyarderler listesine göre, Elon Musk'ın son serveti 264 milyar dolar.

Tesla da Apple'a benzedi: Elon Musk'tan tepki çeken karar Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, araçları şarj etmeye yarayan mobil konnektörlerin artık araçla birlikte satılmayacağını açıkladı. Tesla, evlerdeki prizlerle uyumlu adaptöre sahip yeni şarj konnektör paketini piyasaya sürecek. Böylece kullanıcılar konnektör paketini araçtan ayrı olarak para vererek satın alacak.

Twitter gözünü kararttı: Elon Musk'a 'zehir hapı' planı Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya devi Twitter’ın en büyük hissedarları oldu. Ancak bununla yetinmeyen milyarder, şirketin tamamına sahip olmak için teklif verdi. Bununla birlikte, Twitter hissedarları bu durumdan rahatsız.