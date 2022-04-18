Türkiye Gazetesi

Ay'ın atmosferi olmadığı için Güneş ışınları yüzeyine çarparak gün boyunca 120 dereceden fazla ısıya neden olabilmekte. Ay’a gidecek insanlar için bu büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu nedenle, NASA bilim insanları, astronotların kullanacağı Ay giysilerini Güneş’in zararlı ışınlarından korumak için yeni teknolojilerle geliştirmeye çalışıyor. Bu uzay giysileri aslında tek kişilik uzay kapsülü görevini üstlenecek.

NASA’nın insanlı ve insansız görevlerden oluşan Ay programı Artemis’in 3’üncüsünde 2025 yılında ilk kez bir kadının ve bir siyahinin Ay’a gönderilmesi planlanıyor. Artemis 3 mürettebatı büyük miktarda buz olduğu bilinen Ay'ın güney kutbunun yakınına iniş yapacak. NASA tarafından YouTube'da yayınlanan yeni bir videoda mühendislerin yeni uzay giysileri geliştirdikleri görülüyor.

NASA, SIVI SOĞUTMALI GİYSİYİ GÖSTERDİ

Mühendisler, yeni uzay giysilerini geliştirirken ısıya dayanıklı olması için sekiz saatlik uzay yürüyüşünde astronotların vücut ısılarını da hesaba katıyor. Astronotların vücutlarının etrafına su pompalayan tüplerle dolu bir spandeks tabakası, hacimli beyaz uzay giysilerinin altında yer alacak. NASA, bu katmana "sıvı soğutmalı havalandırma giysisi" adını veriyor ve astronotların hareketlerinin oluşturduğu ısıyı emiyor.

Şu anda, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar, istasyondaki bir birimden geri dönüştürülen suyu kullanarak uzay yürüyüşleri yapıyor. Mühendisler, astronotların Ay modülüne bağlanmadan Ay'ı keşfedebilmeleri için gerekli kaynakları kendi kendine yeten bir giysiye sığdırmak için çalışıyor. Bugüne kadar, bu kompakt ünitelerden ikisi inşa edildi ve biri Dünya’da diğeri ise uzay istasyonundaki sıfır yerçekiminde test edilmeyi bekliyor.

Yeni nesil uzay giysileri, güvenli ve verimli uzay yürüyüşleri için yeni bir çağın kapısını açacak.

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