Türkiye Gazetesi

NASA tarafından yapılan bir açıklamaya göre tarihte ilk kez insanlar hologram teknolojisi ile uzaya ışınlandı. 'Holoport' edilen yani ışınlanan bilim insanları, uzay üssündeki astronotlarla gerçek zamanlı olarak el sıkıştı ve iletişim kurdu. Bununla birlikte, NASA bu ışınlanma başarısını aslında Ekim 2021'de yaptıklarını ancak yeni duyurduklarını belirtti.

ABD uzay ajansı, hologram teknolojisiyle uçuş doktoru Dr. Josef Schmid, AEXA Aerospace CEO’su Fernando De La Pena Llaca ve ekipte yer alan araştırmacıları ışınladı. NASA, bu başarının arkasındaki teknolojinin Microsoft’un Hololens Kinect kamerası ve Aexa'nın özel bir yazılımı olduğunu söylüyor.

G.O.R.A. filmindeki hologram sahnesi

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ışınlanan Dr. Schmid, "Bu yeni tür bir insan keşfi. Bedeniniz yeryüzündeyken varlığınız Dünya dışına çıkabiliyor." şeklinde konuşarak teknoloji hakkındaki düşüncelerini ifade etti. NASA ise, ışınlanma teknolojisini özel tıbbi prosedürlerde ve üst düzey kişilerin istasyona konuk edilmesinde kullanacaklarını belirtti. Ayrıca ilerleyen zamanlarda hologram teknolojisine sanal gerçekliği de dahil ederek uzay istasyonunda gezmenin mümkün hale geleceği açıklandı.

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