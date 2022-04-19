Türkiye Gazetesi

Savunma sanayii alanında her geçen gün değerine değer katan ve dünyanın ilgisini çekmeye devam eden Türkiye, son zamanlarda Ukrayna'da kullanılan Bayraktar TB2'ler ile manşetleri süslüyor. Bayraktar'ın yanı sıra yerli ve milli imkânlarla üretilerek ihracına başlanan ATAK helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA) da ilgi çeken önemli hamleler olarak öne çıkıyor.

AKSUNGUR'A BİR KABİLİYET DAHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin çift motorlu ilk insansız hava aracı olan AKSUNGUR’a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. 750 KG faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi sağlandı.

Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteği ile gerçekleşen ilk testler başarı ile tamamlandı. Bu kabiliyet sayesinde AKSUNGUR, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.

AKSUNGUR, 24 metre kanat açıklığı ve 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

AFETLERDE MOBİL İLETİŞİM KESİNTİSİZ SAĞLANACAK

Baz istasyonu özelliği kazandırılan AKSUNGUR hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "AKSUNGUR'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkân sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde AKSUNGUR mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek" dedi.

50 SAAT HAVADA KALIŞ REKORUNA SAHİP

40 bin fite kadar uzun süreli operasyonlara imkân veren iki adet çift turboşarjlı motora sahip AKSUNGUR İHA, EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri barındırabiliyor. İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip. Geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da konuşlu olarak yangın tespit ve gözetleme görevleri gerçekleştiren AKSUNGUR'dan şu an Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 2 adet bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu: İlk Aksungur teslim edildi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın testleri başarı ile tamamladığını ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Aksungur’dan yeni rekor! 1000 saati devirdi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği insansız hava aracı (İHA) Aksungur, sahada 1000 uçuş saatine ulaştı.