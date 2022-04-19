Türkiye Gazetesi

MacRumors'un haberine göre, Weibo kaynaklı görselde kalıpların büyük olasılıkla gerçek telefonlar yerine üçüncü taraf iPhone kılıflarının üretiminde kullanılmak üzere yapıldı. Yine de söz konusu kalıplara bakarak cihazların boyutlarını, kamera çıkıntısını görmek mümkün.

Göze çarpan ilk fark, iPhone mini modelinin seride olmaması. Ancak bu sürpriz olmadı, çünkü bir süredir Apple'ın yeterince talep görmediği gerekçesiyle 5.4 inçlik ekrana sahip iPhone mini'ye yeni seride yer vermeyeceği konuşuluyordu.

iPhone 14 serisine ait olduğu ileri sürülen son görüntü

iPhone mini satışlarının az olduğunu gören Apple, amiral gemisi cihazları için daha büyük iPhone boyutları sunmaya başladı; 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 modellerinin de aynı düz kenarlı tasarıma sahip iPhone 13 modellerine benzemesi bekleniyor.

KAMERA ÇIKINTISI BÜYÜDÜ

Bunun yanı sıra yeni seride hafif kamera çıkıntı boyutu değişiklikleri bekleniyor. Max Weinbach tarafından paylaşılan ‌iPhone 14 Pro‌ Max şemalarına göre, 2022 üst seviye ‌iPhone‌ üzerindeki kamera çıkıntısı 4,17 mm kalınlığında (iPhone 13 Pro Max'teki çıkıntıdan 0,57 mm daha büyük) olacak.

Ayrıca iPhone'un arkasındaki tümsek alanı da mevcut 35,01 mm genişliğinden 36,73 mm'ye ve 36,24 mm yüksekliğinden 38,21 mm'ye çıkarak her boyutta yaklaşık yüzde 5 oranında artacak.

IPHONE 14 KAMERASINDA YENİLİK

Bu kamera bölmesi değişikliklerinin Ultra Geniş Açılı Sensörde iyileştirmelere yol açması bekleniyor. Söylentiler, iPhone 14 Pro modellerinin geniş açılı kamerada önemli iyileştirmeler ve telefoto lenste güncellemelerle geleceğine yönelik.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2022 Pro iPhone modellerinin 48 megapiksellik kameraya sahip olacağını ileri sürdü. Mevcut yeni iPhone modelleri 12 megapiksellik kameraya ve 8K video kayıt yeteneğine sahip.

Bununla birlikte, yeni görüntü yalnızca cihazın arkasını gösterse de 2022 iPhone 14 Pro modellerinin ön tarafında çentik yerine delikli ekran tasarımıyla gelmesi de beklentiler arasında. Bu değişikliğin Pro modelleriyle sınırlı olması beklenirken, standart iPhone 14 modellerinde çentik yer almaya devam edecek.

Apple, önceki tanıtım zaman çizelgelerini takip ederse Eylül 2022'de düzenlenmesi muhtemel bir etkinlikte iPhone 14 modellerini göreceğiz.

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