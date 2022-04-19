Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan bir açıklamaya göre, devasa Ay roketi olarak bilinen Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi hangara dönüyor. Ajans, gelecek hafta tamir edilmek üzere montaj binasına döneceğini açıkladı. Böylece Ay'a gönderilecek insansız uçuşun tarihi de ertelenmiş oldu ve en erken bu yaz aylarında ilk Artemis görevinin başlaması bekleniyor.

NASA'nın mega ay roketinin ilk uçuşu, başarısızlıkla sonuçlanan yakıt doldurma testlerinin ardından gecikmelerle karşı karşıya. Uzay ajansı, test uçuşu kapsamında Ay'a boş bir kapsülün en erken haziran veya temmuz ayının sonunda gönderilebileceğini belirtiyor.

30 katlı Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, geçtiğimiz ay Kenedy Uzay Merkezi'ndeydi. NASA, roketin yakıt sızıntısı ve valf onarımı nedeniyle gelecek hafta hangara döneceğini açıkladı. Fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson, roketin test tekrarı için sahaya geri dönmeden önce büyük olasılıkla hangarda haftalar geçireceğini ifade etti.

NASA, Ay'ın kavurucu sıcaklığına dayanacak uzay giysisi yaptı NASA, 2025 yılında Artemis 3 programı kapsamında uzun bir aranın ardından Ay'a yeniden astronot göndermeyi planlıyor. Ancak uzay ajansı, Ay'ın eksi 233 ile 123 derece arasında sert şekilde değişen sıcaklık derecesine dayanabilecek uzay kıyafetleri geliştirmeye çalışıyor.

NASA nefes kesen görüntüleri yayınladı: Güneş patlaması anbean kaydedildi ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş Dinamikleri Gözlemevi aracılığıyla Güneş patlamalarının yayılma anını kaydetti. Güneş'te gerçekleşen orta düzeyli patlamanın görüntüleri hayran bıraktı.