Türkiye Gazetesi

Elon Musk, Mars kolonisi hedefine ulaşmak için çabalarken, Kızıl Gezegen’e seyahat etmek isteyenlere yönelik de bir açıklama yaptı. Musk, bilet fiyatının 100 bin dolar olabileceğini belirterek, bu fiyatın çoğu insan için uygun olduğunu söyledi.

Musk'ın şirketi SpaceX, önümüzdeki yıllarda Kızıl Gezegen’de kendi kendine yeten bir şehir inşa etmeyi planlıyor. TED konferanslarının başkanı Chris Anderson’a konuşan Musk, soru üzerine bir Mars yolculuğunun fiyatını açıkladı.

MARS İÇİN 100 BİN DOLAR

Musk, fiyatın kısmen ekonomiye bağlı olarak belirleneceğini söyledi. Aynı zamanda Mars'ta bir şehir inşa etmek için ihtiyaç duyulan yaklaşık bir milyon insanı çekecek kadar uygun maliyetli hale getirme ihtiyacının da olduğunu belirtti.

Konuşmasında Musk, Mars'a gitmek için 100 bin dolar gerektiğini söyledi. Devamında ise, “Bence neredeyse herkes çalışıp biriktirebilir ve sonunda 100 bin dolara sahip olabilir ve isterse Mars'a gidebilir" dedi.

Business Insider'ın bir haberine göre Musk, 2020'de Mars'ta bir şehir inşa etmek için 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars'a göndermek için 10 yıl boyunca bin SpaceX Starship roketi inşa etmeyi umduğunu söyledi. Daha sonra Mars'taki ilk insanın 2029'da inebileceğini ima etti.

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