Türkiye Gazetesi

Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan günü ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Yeni bir tweetinde Elon Musk, Twitter’ı satın alması durumunda şirketin yönetim kurulunda görev alacak kişilere maaş ödenmeyeceğini açıkladı. Twitter'ın popüler kullanıcılarından Musk, Twitter’ın yönetim kuruluna ödenmeyecek maaşlar üzerinden yılda 3 milyon dolar tasarruf edileceğini de sözlerine ekledi.

Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter yöneticileri 'zehir hapı' denilen bir hisse önlemi almaya başlamıştı. Sosyal medya devinin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını yürürlüğe soktu. Böylece potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunuyor. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda plan devreye girecek.

Bununla birlikte, milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter’da reklamları kaldırmaktan bir tweet düzenleme butonuna kadar birçok yeniliğin gelmesini istediğini de belirtti. Hatta geçtiğimiz günlerde yine bir tweetinde şirketin kullanılmayan genel merkezinin evsizler için barınak haline dönüştürülmesini de talep etti.

Twitter gözünü kararttı: Elon Musk'a 'zehir hapı' planı Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya devi Twitter’ın en büyük hissedarları oldu. Ancak bununla yetinmeyen milyarder, şirketin tamamına sahip olmak için teklif verdi. Bununla birlikte, Twitter hissedarları bu durumdan rahatsız.

Elon Musk, Twitter hisselerinin tamamı için teklif verdi Milyarder Elon Musk, Twitter'ın en büyük hissedarı olduktan sonra şimdi de şirketin tamamını istedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Musk'ın 13 Nisan 2022 günü Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak üzere teklif gönderdiği ortaya çıktı.