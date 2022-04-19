Türkiye Gazetesi

Nanjing Üniversitesi astronomu Yong-Feng Huang, Science News ile yaptığı yeni bir röportajda, ekibiyle yapıp Astrophysics Journal'da yayınladıkları çalışmada parçalanan gezegenlerin yeni keşfedilen ve henüz hakkında çok şey bilinmeyen bazı hızlı radyo dalgaları yaydığını buldu.

Gökbilimciler, henüz kesin olarak açıklanamayan milisaniye uzunluğundaki radyo dalgası patlamaları olan FRB'leri 2007 yılına kadar bilmiyordu. O zamandan beri bilim insanları, birikmeye devam ederken bu gizemli radyo patlamalarına neyin sebep olduğunu bulmaya çalışırken kafa karışıklığı yaşadılar.

Araştırmada ekip, FRB'lerin, gezegenlerle ultra yoğun nötron yıldızlarının çarpışması sonucu olabileceğini buldu.

Bilim insanları 'doğum'unu izliyor: Jüpiter'den 9 kat daha büyük gezegen Bilim insanları, Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık dokuz katı büyüklükte devasa bir gezegeni henüz oluşumunun oldukça erken bir aşamasında gözlemledi. Bu nedenle gökbilimciler gezegeni, ‘ana rahminde’ olarak nitelendiriyor.

NASA'dan heyecan veren açıklama: 5 bin ötegezegen keşfedildi ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ötegezegen Arşivi’ne en son eklenen 65 gezegenle "ötegezegen" sayısının 5 bini geçtiği açıkladı. Bilim insanları, 'mini dünyalar' aramaya devam ediyor.