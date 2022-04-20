Türkiye Gazetesi

​​​​​​​Netflix, bu yılın ilk çeyreğinin bilançosunu açıkladı. Şirketin, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. 2021'in ilk çeyreğinde şirketin geliri 7,2 milyar dolardı.

Şirketin 2022'nin ilk çeyreğindeki net kârı ise 2021'in aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki net kârı 1,7 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Firmanın hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3,75 dolardan 3,53 dolara indi.

NETFLIX 200 BİN ABONE KAYBETTİ

Bunun yanı sıra Netflix'in abone sayı 10 yılı aşkın süredir ilk kez azaldı. Platformun abone sayısının yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişi azaldığı ortaya çıktı. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu.

Mart ayı başında Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonra Rusya'daki hizmetini askıya alma kararı Netflix için 700 bin üyenin kaybıyla sonuçlandı. Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6 milyon oldu. En son Ekim 2011'de abone kaybı bildiren Netflix, abone kaybının yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin ve söz konusu kaybın 2 milyonu bulmasının beklendiğini kaydetti.

Netflix CEO'su Reed Hastings, yeni uygun fiyatlı bir abonelik sistemi sunmaya hazırlandıklarını ima etti. Reklamlı yeni abonelik planının ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatı ise henüz bilinmiyor.

NETFLIX FİYATLARI YÜKSELTMİŞTİ

Nisan ayının başında Netflix, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Temel Plan 26,99 TL'den 37,99 TL'ye, Standart Plan 40,99 TL'den 57,99 TL'ye ve Özel Plan ise 77,99 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, şirket tarafından yapılan bir açıklamaya göre, haneler arasında hesap paylaşımının, şirketin üyeleri için "mükemmel yeni TV ve filmlere yatırım yapma" becerisini olumsuz etkilediği belirtildi. Şifresini evinin dışındaki kişilerle paylaşmak isteyen kullanıcıların biraz daha fazla ödeme yapması için yeni yöntemler araştırdıklarını açıkladı.

Netflix fiyatlarına zam! Artık en düşük 38 TL Popüler video akış servisi Netflix, fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Platformdaki üyelik paketlerinin güncellenmesi kullanıcıları üzdü. En düşük paket artık 37,99 TL oldu.

Şifre paylaşma dönemi sona eriyor: Netflix, her profil başına ücret alacak Popüler video akış hizmeti Netflix, birçok kullanıcısını üzen bir karar alıyor. Tek bir hesapla dört kişiye kadar profil açma dönemi sona erecek. Yani aynı hanede olmayıp, şifre paylaşma dönemi sona eriyor. Çünkü platform, profil başına ayrı ücret alacak.