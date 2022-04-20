Türkiye Gazetesi

Twitter yönetim kurulu hakkındaki bir soruya yanıt veren Jack Dorsey, yönetim kurulunun şirketin işlevsiz bir kolu olduğunu söyledi. Dorsey, daha önce de girişim kapitalisti Fred Destin'in "İyi yönetim kurulları iyi şirketler oluşturmaz ama kötü bir yönetim kurulu her zaman bir şirketi öldürür" sözünü "Büyük gerçekler" diyerek yazmıştı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayının sonunda Jack Dorsey, CEO görevini Parag Agrawal'a bırakmıştı. Mayıs 2022'ye kadar Dorsey'in yönetim kurulundaki hakları devam edecek ancak önümüzdeki ay sonunda yapılması planlanan 2022 hissedarlar toplantısıyla görev süresi bitecek.

Bu arada, Elon Musk kısa süre önce attığı bir tweette, "Dorsey yönetim kurulundan ayrıldı. Twitter yönetim kurulu neredeyse hiç hisseye sahip değil. Nesnel olarak, ekonomik çıkarları hissedarlarla uyumlu değil" ifadesini kullandı.

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