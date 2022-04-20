Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirdiği Baykar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (Bayraktar DİHA) test uçuşlarından başarıyla geçti. Uçuştan görüntüler paylaşılırken, DİHA’nın hızı ve hareket kabiliyetleri dikkat çekti.

KEŞİF VE İSTİHBARAT GÖREVLERİNDE KULLANILACAK

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek olan Bayraktar DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom iniş/kalkış ve yarı otonom seyir uçuşu gerçekleştirebilecek.

TESLİMATI 2022 İÇERİSİNDE YAPILACAK

Türkiye’nin savunma gücüne güç katacak olan DİHA'nın seri imalat ve teslimatlarının 2022 içerisinde yapılması planlanıyor.

BAYRAKTAR DİHA 3 FARKLI ŞEKİLDE İNİŞ YAPABİLECEK

Havalandıktan sonra sadece yakıt motoru aktif hale gelecek olan Bayraktar DİHA, bu görevi ise elektrikli motoruyla kalkış yaptıktan sonra devam ettirecek. Öte yandan tüm bunları seyir uçuş moduna geçtikten sonra yapacak. Görevini icra ettikten sonra iniş yapmak için 3 farklı opsiyonla iniş yapabilecek.

DİHA NEDİR?

İlk defa 2019 yılında Baykar Savunma tarafından duyurulan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. DİHA, otomatik seyir uçuşu, yarı otonom seyir uçuşu, otonom kalkış ve otonom iniş yapabilmektedir. Elektrikli motorlara sahip olan DİHA kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçebilecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır.