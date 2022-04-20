Türkiye Gazetesi

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 modellerinin otomatik odaklama özelliklerine ve daha geniş bir diyaframa sahip gelişmiş bir ön kameraya sahip olacağını ileri sürdü. Apple'ın mevcut sabit odaklı tasarımından farklı olarak, otomatik odaklama özellikli ön kamera, kameraya daha yakın veya uzakta olsanız bile iPhone 14'ün daha net fotoğraflar çekmesini sağlayacak. Daha geniş bir diyafram açıklığı (f/1.9) ise bir arka plan bulanıklığı ekleyecek ve daha fazla ışık girmesine izin vererek gece özçekimleri veya FaceTime portre modunu daha iyi hale getirecek.

Kuo ve birçok analistler, Apple'ın iPhone 14 Pro serisinin üst modellerinde çentikli ekran tasarımı kullanmayacağını düşünüyor. Bu iddia, Apple'ın daha gelişmiş kamerayı daha küçük bir alana sığdırmak zorunda kalacağı anlamına gelse de aslında benzeri görülmemiş bir zorluk değil. Samsung Galaxy S22'deki özçekim kamerası otomatik odaklama özelliğine sahip ve dairesel bir delik tasarımı içinde.

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun tweetlerinde dikkat çeken bir ayrıntı ise yeni gelişmiş ön kameranın iPhone 14 serisinin tüm modellerinde yer alacak olması. Yani sadece iPhone 14'ün Pro modellerine has bir özellik olmayacak.

Bununla birlikte, iPhone 14 Pro'nun en yeni A16 işlemciyle çalışacağı, mevcut nesil A15 işlemcilerin ise iPhone 14'ün standart modellerine güç vereceği söyleniyor. Bir diğer söylenti ise Pro modellerinde arka kamera daha gelişmiş olacak.

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