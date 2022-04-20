Türkiye Gazetesi

Yeni düzenleme ile şirketler, kurumlar ve iş birliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere yönelik giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması kararlaştırıldı.

Yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri ve dijital aracılık ve hizmet platformları karar kapsamına alındı. Bütün alt sektörlerinin desteklenmesi ve ihracatın tüm ülke geneline yayılması hedefleniyor.

Bu destek modeli ile Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan tüm bilişim sektörü destekleri sistematik bir şekilde ele alınarak, bilişim sektörüne sağlanan desteklerin tek bir başlıkla kullanıcıya ulaştırılması amaçlanıyor.

HEDEF UNICORN ŞİRKETLER

İnovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel "unicornların" oluşturulmasına yönelik bilişim sektörüne özel yeni destek unsurlarını içeren E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı da oluşturuldu.

Bu çerçevede, TeknoHızlandırıcı İşbirliği Kuruluşu Hızlandırıcı Programları Proje Desteği, Uluslararası Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje Desteği, Yurt Dışı İhale Desteği, Yurt Dışı Dizi/Film ve Oyunlarda Ürün Yerleştirme ile Pazarlama Desteği, Veri Merkezi Desteği, Yazılımcılar İçin Simülatör/Test Ekipmanı Kiralama Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Hizmet Pazarlama Platformlarına Üyelik Desteği, Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği, Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Alım Desteği, Yurt Dışı Arama Desteği, Yazılım/Oyun/Mobil Uygulama Test Desteği, Yıldız Ofisleri Desteği ve Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri Desteği yeni destek unsurları olarak karara eklendi.

YERLİ BİLİŞİM ÜRÜNLERİNDE İHRACAT ARTTI

Bilişim sektöründeki hizmet ihracatı, küresel bazda 2019'da 656 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Bilişim sektörünün büyüme oranı ve yıllar itibarıyla artan ihracat kapasitesi dikkate alındığında, gelecek yıllarda da sektörün hızlı büyüme eğiliminin devam edeceği ve tüm hizmet sektörleri içindeki ağırlığını artıracağı değerlendiriliyor.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’deki bilişim ve alt sektörleri de hızlı bir gelişme gösteriyor. Bilişim sektöründeki hizmet ihracatı 2019'da 1 milyar 462 milyon dolar, 2020 yılında 2 milyar 92 milyon dolar ve 2021 yılında 2 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

5G ile bilişim ihracatı 3 kat artacak Türkiye, teknolojide çok önemli başarılara imza atıyor ama ihracat rakamları bu başarıyı tam ifade etmiyor. 5G teknolojileri ile yazılım ve oyuncuların desteklenmesiyle birkaç yıl içinde teknoloji ihracatının 3 kat artacağı tahmin ediliyor.

Öğretmen Bilişim Ağı'na rekor talep İki haftalık tatilde toplamda 444 bin 850 eğitim tamamlandı. Öğretmenlerin en fazla katılım gösterdikleri eğitimlerin çevre ve iklim değişikliği ile ilgili olması dikkati çekti. Bakan Özer “Adımlarımızın sonuçlara yansımasından mutluluk duyuyoruz” dedi.