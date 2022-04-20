Türkiye Gazetesi

Jüpiter'in dördüncü en büyük uydusu olan Europa, bir süredir bilim insanlarının potansiyel yaşanabilir gezegen listesinde yer alıyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Europa'daki sivri şekilli buzullarla Grönland'daki M şeklindeki buzlu tepelere oldukça benziyor.

Bilim insanları, Grönland'daki buzulları analiz etmek için buz delici radar kullandı. Europa'nın sivri şekilli buzullarının da Grönland'dakilere benzer şekilde oluşabileceğini düşünen araştırmacılar, Grönland'daki buzulların okyanus suyunun çatlaklardan buz kabuğunu zorlaması sonucunda oluştuğunu ve suyun yüzeye yakın olduğunu belirtti. Ayrıca Grönland'da bulunan buzullardaki su ile Europa'daki buzullardaki suyun benzer olabileceğini ve bunun da Europa'da yaşamı desteklemeye yardımcı olacak kimyasal döngü için önemli olabileceğini düşünüyorlar.

UMUT VERİCİ

Stanford Üniversitesinden jeofizikçi Dustin Schroeder, buz kabuğunun yüzeyine yakın bölgede suyun bulunmasını, Europa'da canlı yaşamanı desteklemesi açısından umut verici olarak tanımladı. Bununla birlikte, önceki araştırmalar Europa'daki okyanus sularının yüzeye yaklaşık 25-30 kilometre mesafede olduğunu gösteriyordu.

İtalyan gökbilimci Lucas Paganini'nin liderliğindeki bilim insanları, 2016 ve 2017'de yaptıkları analizlerde Europa'nın atmosferinde su buharı izlerini keşfetmişti. NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024'te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Europa'ya fırlatmayı planlıyor.

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