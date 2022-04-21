Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, AB üyesi ülkelerin ardından Avrupa Parlamentosu da AB Komisyonu'na tek tip şarj zorunluluğu konusunda onay verdi. Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komisyonu'nun AB Komisyonu'nun 'tek tip şarj aleti' önerisini 2'ye karşı 43'e oyla kabul ettiği açıklandı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana konuşulan tek tip şarj aleti zorunluluğu ile Avrupa Birliği, birden çok şarj aletinin yol açtığı elektronik atık kirliliğini azaltmayı hedefliyor. Bu öneri yürürlüğe girerse, Avrupa Birliği'ne üye devletlerdeki vatandaşlar, cep telefonu, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video konsolları ve taşınabilir hoparlör gibi elektronik cihazların hepsini aynı şarj cihazıyla kullanabilecek. Böylece türlü türlü şarj aleti kirliliği ortadan kalkacak. Bununla birlikte, tek tip şarj aleti zorunluluğu akıllı saat ve akıllı bileklik gibi bir USB bellek bağlantı noktasıyla desteklenemeyecek kadar küçük cihazları kapsamayacak.

APPLE ŞARJ DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENECEK

Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komisyonu raportörü Alex Agius Saliba, Avrupa'da her yıl 11 - 13 bin ton arasında elektronik atık üretildiğini vurgulayarak, tek tip evrensel bir şarj cihazının herkesin yararına olacağını söyledi.

Müzakerelerin ardından yasallaşması beklenen öneri sayesinde kullanıcılar her yeni cihaz aldıklarında yeni bir kablo veya şarj aleti almaya ihtiyaç duymayacak. Bu arada, kablosuz şarj teknolojileri de yeni sisteme uyumlu hale getirilecek.

Android cihazların büyük çoğunluğunun yanı sıra kulaklık dahil olmak üzere aksesuarların çoğu ve yeni dizüstü bilgisayarlar USB-C girişi ile şarj oluyor. Bu nedenle, yeni düzenlemenin kendi Lightning şarj girişini kullanan Apple'ı etkilemesi bekleniyor. Apple, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında USB-C bağlantı noktası kullanmaya başladı bile.

Samsung, Galaxy A ve M serisinden şarj adaptörünü çıkarıyor Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şarj adaptörünü iki serisinden daha çıkaracak. Bilindiği üzere, birçok akıllı telefon üreticisi artık amiral gemisi yani üst segment telefonlarıyla birlikte şarj adaptörü vermiyor. Kullanıcılar, bir telefon satın aldığında kutudan şarj adaptörü çıkmadığı için satın almak zorunda kalıyor.

Apple, şarj girişini tamamen kaldırıyor ABD'li teknoloji devi Apple, yeni çıkaracağı iPhone akıllı telefonlarında şarj portunu tamamen kaldırmayı planlıyor. Apple'ın USB-C şarj standartını benimsemesi beklenirken ters köşe yaptı.