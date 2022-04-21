Türkiye Gazetesi

NASA'nın Perseverance gezgini, güneş tutulmasını kaydetti. Mars'ın uydusu Phobos, Güneş ile Mars'ın arasına girerek güneş tutulmasına yol açtı. Bununla birlikte, Phobos uydusu Dünya'nın uydusu Ay'dan 157 kat daha küçük. Mars'ın diğer uydusu Delmos ise Phobos'tan da daha küçük.

Perseverance, Phobos'un videosunu çekmek için yüksek çözünürlüklü Mastcam-Z kamera sistemini kullandı. NASA, Mars yüzeyinden çekilmiş Phobos güneş tutulmasının en yakınlaştırılmış, en yüksek kare hızındaki gözlemi olduğunu açıkladı. O anlar NASA'nın resmi YouTube kanalından da yayınlandı.

MARS'TA GÜNEŞ TUTULMASI İLK DEĞİL

2006 yılında da benzer bir gerçekleşti. Mars'ı araştıran Sprit ve Opportunity araçları, Phobos'un güneşin önünden geçerken oluşturduğu güneş tutulmasını görüntüleyerek o anları kaydetmişti. Aradan geçen 16 yılın ardından NASA, bu kez Perseverance keşif aracı ile yine bir güneş tutulmasını görüntüledi.

NASA tarafından 18 Şubat 2021'de Mars'a indirilen Perseverance gezgini, o tarihten bu yana Kızıl Gezegen'de canlı yaşamına ev sahipliği yapabilecek olası yaşam belirtilerini araştırıyor. Şimdiye kadar onlarca fotoğraf ve video çeken araç, bu görüntüleri Dünya'daki bilim insanlarına göndererek araştırmalara öncülük ediyor.

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