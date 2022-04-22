Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ulusal yapay zeka ekosistemimizin olgunluğunu geliştirme amacı etrafında şekillenmiştir. Türkiye'de oluşturduğumuz büyük verinin işlenerek değer üretilmesi sağlanacaktır" dedi. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu'nun ikinci toplantısında konuşan Oktay, şunları söyledi:

Kaliteli veri ve teknik alt yapıya erişim imkanlarını geliştirmek üzere 'veri yönetişimi rehberi' hazırlanacak, rehber pek çok sektörde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı için hızlandırıcı olacak. Kamuda veriden değer üretmek üzere, AB'nin de benimsediği 'veri alanları' (data spaces) konsepti doğrultusunda, Kamu Veri Alanı kurulacak. Kamu Veri Alanı, kamu kurumlarının elindeki verilerin diğer kamu kurumlarınca da işlenebilmesine imkan sağlayacak şekilde, kontrollü bir ortamda veri analitiği çalışmalarının yürütülmesini ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıracak.

BTK Akademi ve Milli Teknoloji Akademisi tarafından, dijital yetkinliklerin artırılması ve iş gücünün dönüşümü için eğitim ve sertifika programları geliştirilecek. Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere 'Türkiye Yapay Zeka Portalı' oluşturulacak. Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecek. STK temsilcilerinin de katılacağı Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu oluşturulacak. Eylem planı hazırlıkları kapsamında, sekretarya görevini yürüten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Malezya mahkemeleri yapay zekaya emanet Yapay zeka hayatımızın her alanına genişlerken, Malezya makine öğrenimi algoritmasını hukuka taşıdı. Pilot uygulama kapsamında Sabah ve Sarawak eyaletlerindeki mahkemelerde yapay zeka yargılama sistemi deneniyor.

Yapay zekâ 15,7 trilyon dolara koşuyor Yapay zekânın enerjiden tarıma her alanı etkileyeceğini belirten Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, "Yapay zekâ ekonomisinin 2030'da 15,7 trilyon dolarlık hacim oluşturması bekleniyor" dedi.