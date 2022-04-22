Türkiye Gazetesi

Edirne'de Şahi Spor Kulübü bünyesinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin özellikle gençlere tanıtmak amacıyla Ar-Ge komisyonu kuruldu. Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin komisyon başkanı olurken, artırılmış gerçeklik çalışmalarına başladı.

Araştırmacılar, çocukların teknolojiye düşkün olması nedeniyle artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sanal gözlük aracılığıyla yağlı güreşi dijital mecraya taşımaya karar verdi. Gezgin, "Arttırılmış gerçeklik teknolojisinde bireyler bir sanal gözlükle bizim tasarladığımız programda güreşçilerle tanışacaklar. Yağlı güreşi daha iyi öğrenecekler ve sanal ortamda onlara güreşi sevdirerek bu sevgilerini gerçek ortamlara kaydırmayı hedefliyoruz." dedi.

Sanal gözlükle görülebilecek mekanların ve arka planların hazırlandığını belirten Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kadar projeyi tamamlamayı hedefliyor. Yağlı güreşi tanıtmak için karekodlu broşürler hazırladıklarını söyleyen Gezgin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hazırladığımız broşürleri, güreşçilerimizin idman yaptığı salonlara asacağız. İsteyenler buradan istedikleri zaman bu karekodları okuttuklarında güreş tarihi, pehlivanlar ya da diğer konular üzerinde bilgilenecekler. Yani teknolojiyle sporu kaynaştırmaya çalışıyoruz. Afişlerimiz hazır. Çalışma yapılan yerlere asarak projeyi hayata geçireceğiz."

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen de kulüp olarak güreşi geniş kitlelere sevdirmek için çalışmalar yaptıklarını, bu amaçla Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.

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