Türkiye Gazetesi

'Dünya Günü' kapsamında Google tarafından yayınlanan yeni doodle, iklim değişikliğinin etkilerini vurgulayarak insanları daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamaya çağırıyor. Gün boyunca arama motorunda doodle resimleri dünyanın farklı yerlerini ve yıllar içinde bu bölgelerdeki küresel ısınmanın etkisini temsil edecek şekilde değişecek.

Cuma gününe denk gelen 2022 Dünya Günü'nde ABD merkezli teknoloji devi, iklim değişikliğinin acil sorununa değindi. Şirket, "İklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak ve daha sürdürülebilir yaşamak için şimdi birlikte hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

Siz de Google internet tarayıcınıza girdiğinizde yeni doodle'ları görebilirsiniz. İşte iklim değişikliğinin yıllar içindeki etkilerini gösteren görsellerden birkaçı.

Bugünün Google doodle'ı iklim değişikliğinin farklı bölgelerdeki etkisini göstermek için Google Earth Timelapse ve diğer kaynaklardan alınan gerçek hızlandırılmış görüntüleri gösteriyor. Her resim birkaç saat anasayfada kalacak.

Zamanla artan sıcaklıklar, hava rutinlerini değiştiriyor ve doğanın olağan dengesini bozuyor. Bu durum, insanlar ve dünyadaki diğer tüm canlılar için birçok risk oluşturmakta. İklim değişikliği başta olmak üzere çevremizi korumaya destek olmak için küresel çapta kutlanan Dünya Günü, her yıl doğayla ilgili konulara ve sorunlara vurgu yapılmasını sağlıyor.

The Guardian'ın haberine göre, Google'ın ana şirketi Alphabet, 2007'den beri karbon nötr faaliyet sürdürdüğünü iddia ediyor ve tüm veri merkezlerini 2030 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiyle çalıştırmayı planlıyor. Şirket, 2020'de çoğunlukla veri merkezlerine güç sağlamak için 15.5 terawatt saat elektrik kullandı. Ayrıca faaliyetlerinden kaynaklanan atığı yüzde 40 oranında azaltarak 28.864 tona düşürdü. Bunun yanı sıra su tüketimini ise artırdı. 2021 oranları henüz açıklanmasa da şirket, tüketimini karşılamak için yeterli yenilenebilir enerji ve denkleştirme satın alarak emisyonlarını telafi ettiğini ileri sürüyor.

Bangladeş halkı, iklim değişikliği nedeniyle göç ediyor Bangladeş'in kıyı kesimlerinde iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bölge halkı Dakka'ya göç ediyor.

BM İklim Değişikliği Konferansı'nda anlaşmaya varıldı İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan BM iklim Değişikliği Konferası'nda ülkeler gelecek yılın sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti.