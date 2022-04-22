Türkiye Gazetesi

Fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram, ‘keşfet’ sekmesinde yer alan etiket kısmında artık yalnızca en çok beğeni alan gönderileri veya hashtag ile ilgili Reels videolarını görmenize izin verecek. Yani bir etikete tıkladığınızda artık en son paylaşımları gösteren sekme yer almayacak.

Birinci görüntüde mevcut etiket sistemi yer alırken, ikinci görselde test edilen etiket sekmesi yer alıyor.

Etiketler, kullanıcılara daha fazla görünürlük ve dolayısıyla daha fazla tıklama ve beğeni kazandıran bir yöntem olarak kullanılıyor. Instagram'a göre, ‘en popüler gönderiler’ sekmesi popüler gönderileri gösterirken, ‘en son’ sekmesi, kaç beğeni aldığından bağımsız olarak içeriği tarihine göre sıralıyor.

Sosyal medya devleri, kullanıcıların tepkisine rağmen kronolojik sıraya dayalı anasayfa düzenini kaldırıyor ya da ikinci plana atıyor. Algoritmik düzeni ön plana çıkaran mecralar, kullanıcıların karşısına en yeni paylaşımlar yerine en popüler, en çok etkileşimde bulunulan gibi daha favori paylaşımları sunuyor.

Bella Hadid’in Filistin paylaşımlarına Instagram’dan sansür! İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına tepkiler üst üste gelirken, Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid’den de destek geldi. Sosyal medya hesabından Filistin’deki korkunç zulmü paylaşmak isteyen ünlü modele Instagram izin vermedi. Hadid, paylaşımlarını engelleyen Instagram’a tepki göstererek, "Ne zaman Filistin ile ilgili paylaşım yapsam hikayelerim engelleniyor" dedi. Ünlü modele birçok kullanıcı da destek çıktı.

'Instagram, Türkçe açılamıyor' hatası çileden çıkardı Instagram, Türkiye'deki pek çok kullanıcıyı çıldırtan bir hata ile gündemde. Platforma girmeye çalışan kullanıcılar, 'Instagram, Türkçe açılamıyor' hatası ile karşılaşıyor. Üstelik bu hatanın diğer dillerde de mevcut olduğu söyleniyor.