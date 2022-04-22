Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, yerli olarak üretilen ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını yaptıklarını duyurdu. Demir, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" şeklinde bir açıklama yaptı.

Türk savunma sanayii tarafından üretilen 40 milimetre Tamburalı Bombaatar güvenlik güçlerinin önemli bir ihtiyacını giderecek. İsmail Demir, daha önce yaptığı bir açıklamada ise, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı ve etkili atışlarıyla güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz." demişti.

TG Savunma'nın geliştirdiği TG40-BA, 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatları ateşleyebiliyor. Bombaatarın ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı sayesinde 800 metreye kadar atış yaptığı açıklandı.

Yerli savunma sanayii, ihracatta rekora koşuyor Yerli ve millî savunma sanayii paydaşlarını bir araya getiren Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı ‘21’ Antalya’da düzenlendi.

Bakan Akar: "Milli ve yerli savunma sanayi bir tercih değil zorunluluktur" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin ve milletimizin egemenliği, güvenliği, bağımsızlığı için rahat ve huzur içinde yaşayabilmemiz ve bu konularda kimseye muhtaç olmamamız açısından milli ve yerli savunma sanayi bir tercih değil zorunluluktur." dedi.