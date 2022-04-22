Türkiye Gazetesi

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX uzay şirketi gökyüzünü Starlink internet uyduları ile kaplamaya kararlı görünüyor. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine geniş bant internet hizmeti sunan Starlink uyduları Ukrayna'da yaşayan ve işgal nedeniyle internet kesintileriyle karşılaşan insanlara ve askeri kaynaklara büyük bir fayda sağlamasıyla gündeme gelmişti.

Spaceflightinsider.com adlı internet sitesinin haberine göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu daha SpaceX'in ürettiği Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki 'Just Read The Instructions' adlı insansız gemiye indi. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

SpaceX şirekti, 2019'da mega takımyıldız projesini başlatmasından bu yana 2 bin 300'den fazla Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine yerleştirmeyi başardı. Uydular, SpaceX'in Starlink terminallerinin bağışlandığı Ukrayna da dahil olmak üzere onlarca ülkeye internet erişimi sağlıyor. Space.com'da yer alan bilgilere göre, SpaceX'in bu yılki 15 görevinden 9'u Starlink uydularına yönelik ve 30 bine kadar uydunun fırlatılması bekleniyor.

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