Türkiye Gazetesi

NASA, Axiom-1 ekibinin Dünya'ya dönüşünü Florida kıyılarındaki kötü hava koşulları beklentisi sebebiyle 24 Nisan Pazar gününe ertelemek zorunda kaldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden tamamı sivil ilk mürettebat bir süre daha orada kalacak. Bu nedenle, NASA'nın Crew-4 ekibinin uzaya fırlatılışı da daha ileri bir tarihe alındı. Crew-4 ekibinin 23 Nisan Cuma günü fırlatılması planlanıyordu.

NASA GÖREVİ ERTELEDİ

Crew-4 ekibini uzaya taşıyacak olan SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na yerleşmesi imkansız. Çünkü uzay üssünün bir Crew Dragon kapsülünün istasyona eklemlenmesini sağlayan sadece iki kenetlenme limanı var ve ikisi de Crew-3 ve Axiom-1 görevlerini taşıyan uzay araçlarıyla dolu. Bu nedenle, Crew-4 görevinin uzaya fırlatılmadan önce diğer uzay araçlarından birinin Dünya'ya dönmesi gerekiyor.

NASA'nın Crew-4 uzay aracının en erken 26 Nisan Salı günü fırlatılması bekleniyor. Crew-4 görevinde NASA'dan Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins'ın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı astronotu Samantha Cristoforetti de yer alacak. Ekibin istasyonda yaklaşık 6 ay kalması bekleniyor. Axiom-1'de ise eski NASA astronotu Michael López-Alegría'nın yanı sıra kişi başı 55 milyon dolar ödeyerek uçuşa katılan Mark Pathy, Larry Connor ve Ertan Stibbe bulunuyor.

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NASA'nın eski halinden eser kalmadı! Ay roketi testleri geçemiyor NASA, 1960'ların sonlarında ve 1970'li yıllarda Dünyamızın uydusu Ay'a insanlı görevler düzenleyerek tarihi başarılara imza atmıştı. Soğuk Savaş Yıllarında Sovyetler Birliği ile girilen uzay yarışında NASA, Apollo 11 görevinde astronotları Ay'a indirerek yarışta öne geçmişti. Ancak aradan geçen uzun yıllarda NASA'nın aynı başarıyı sergilemekte zorlandığı görülüyor.