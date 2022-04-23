Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motorundan geliştirdiği yapay zeka teknolojilerine ve akıllı telefonlara kadar onlarca cihaz, ürün ve yazılım üreterek dünyanın en büyük beş şirketinden biri. Şirket, ülkelerin ulusal günlerini kutlamak amacıyla yeni logolar ve doodle'lar hazırlayarak hizmet verdiği bölgelerdeki kullanıcılarına jest yapıyor.

Google ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel yeni doodle da şirketin en yeni sürprizi oldu. Doodle'a tıklayan kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google'ın yeni doodle'ı

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek kullanıcıların dikkatini çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Bakan Özer'den 23 Nisan mesajı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayram Coşkusu “TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Yaşanacak TRT’nin geleneksel “23 Nisan Çocuk Şenliği” bayrama yakışır bir eğlence ile çocukları bekliyor. TRT tarafından İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek şenlikte birbirinden keyifli etkinlik, konser ve deneyimlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.