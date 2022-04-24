Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

TCL'in piyasaya süreceği ürünler içerisinde kâğıt kalitesinde ekran deneyimi sunan TCL NXTPAPER 10s'in yanı sıra büyük ekranlı TCL TAB 10, TCL TAB 10L tabletler, TCL 30+ ve TCL 30 akıllı telefonlar ile yerli model TCL 30 SE akıllı telefon bulunuyor. TCL Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca Türkiye'de akıllı telefonlar, tabletler, kulaklıklar, akıllı saatler ve modemlerle geniş bir ekosistemde hizmet verdiklerini belirterek "Türkiye tablet ve akıllı telefon pazarı açısından bizim için heyecan verici bir pazar konumunda. Yatırım yapmaya başladığımız andan itibaren bunun karşılığını kısa sürede görmeye başladık. Satışa sunduğumuz yeni ürün portföyümüzle bu iddiamızı daha da artıracağız. Örneğin sektör lideri ekran uzmanlığımızı ve teknolojimizi kullanarak geliştirdiğimiz TCL NXTPAPER 10S tabletimizin görüntüleme teknolojisi, doğal renkleri korumak, zararlı mavi ışığı filtrelemek, harika görüntüleme açıları ve parlama önleyici özellikler sağlamak için birden çok katman kullanan bir teknoloji. Tüm ürünlerimizde olduğu gibi tablet kategorisinde de kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracağız. Diğer yandan yerli üretim ve erişilebilir fiyatlı yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi kullanıcılarla buluşturmaya başladıktan hemen sonra akıllı telefon pazarında da üst sıralarda yer aldık” dedi.

TCL'nin yeni tablet modelleri 3.299 lira ila 4.299 lira, akıllı telefon modelleri ise 4.999 lira ile 6.999 lira arasında fiyatla satışa çıkacak.

Çinli TCL Türkiye'yi üretim üssü yapıyor, Alcatel de yerli oldu Çerkezköy’de TCL 20 SE, TCL 20E ve TCL L7 akıllı telefonlarının üretimini yerli olarak gerçekleştiren Çinli TCL, Alcatel markasının da Türkiye’de üretimine başlıyor.