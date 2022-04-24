Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Logitech Lift Vertical, küçük ve orta büyüklükte ele sahip kullanıcıların el ergonomileri ile bir uyum yakalıyor ve doğal konturlu yapısı ile öne çıkıyor. Gül, kırık beyaz ve grafit renk seçenekleri ile birlikte sunulan ürünün sol el kullanıcıları için de özel bir seçeneği bulunuyor. Bluetooth düşük enerjili veya güvenli Logi Bolt USB alıcısı bağlantısı özelliği sayesinde Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPad OS ve Android işletim sistemlerine anında kablosuz olarak bağlanabilen Lift Vertical, Flow özelliği ile de üç cihaz arasında iş akışının rahatlıkla yönetilmesini sağlıyor.

Logitech'den mouse ve klavyede emoji dönemi Logitech, Stüdyo Serisi’nin en yeni ürünleri POP Keys Klavye ve POP Mouse’u satışa sundu.

Logitech solakları unutmadı: Signature M650 mouse Logitech, yeni modeli Signature M650 ile kişiselleştirilmiş mouse deneyimi sunuyor.