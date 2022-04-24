Türkiye Gazetesi

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin çift motorlu ilk İHA'sı olan Aksungur'a geçtiğimiz günlerde yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. 'Türkiye'nin gökyüzündeki gözü' olarak bilinen ve güvenliği sağlamanın yanı sıra afet bölgelerinde de başarılı görevler icra eden AKSUNGUR'a sivil baz istasyonu entegre edildi. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devamlılığı sağlayacak olan sistem, ilk kez görüntülendi.

AKSUNGUR'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın direktifleri doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve üretilen bir diğer yerli ve milli insansız hava aracı ANKA da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak ANKA'ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radar sayesinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na sürüklenen deniz mayınları başarıyla tespit edilerek, SAT Timlerince güvenli bir şekilde imha edildi.

"AKSUNGUR, ANKA'NIN ÇİFT MOTORLU HALİ"

AKSUNGUR'un ANKA altyapısının geliştirilerek onun mirası üzerine inşa edildiğini, dolayısıyla tek yer kontrol istasyonundan ikisinin de yönetilebildiğini vurgulayan Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız, "AKSUNGUR, ANKA'nın çift motorlu hali. ANKA’nın mirası üzerine inşa ettik. Gövde ve aviyoniklerimiz aynı. Dolayısıyla aynı yer kontrol istasyonundan hem AKSUNGUR’u hem de ANKA’yı yönetebiliyoruz. Aynı personel ile beraber, aynı yedek parça stoku ile beraber idame ve işletme faaliyetlerini her iki uçak için de yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



AKSUNGUR, elektro-optik kızılötesi, SAR ve SIGINT gibi görüntüleyici radarlardan oluşan faydalı yüklerle görev yapabiliyor.

AKSUNGUR İLE FAYDALI YÜK KAPASİTESİ ARTTI

AKSUNGUR’un üzerinde yer alan çift motorları sayesinde uzun süre havada kalmasının yanı sıra ANKA’dan daha fazla faydalı yük kapasitesine de sahip olduğunu belirten Yıldız, "AKSUNGUR’u çift motorlu hale getirirken ANKA’nın maksimum kalkış ağırlığı 1.700 kiloydu, bunu 3.300 kiloya çıkardık. ANKA 350 kilogram faydalı yük taşırken AKSUNGUR 750 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Bu faydalı yük kapasitesinin de artması ile beraber TEBER-82 dediğimiz lazer güdümlü, KGK dediğimiz kanatlı güdümlü mühimmatları da taşıyabiliyor. Bunlar şu ana kadar klasik olarak büyük uçaklar tarafından taşınan mühimmatlardı. Artık bu mühimmatların taşınma görevini de AKSUNGUR üstlenmiş olacak" şeklinde konuştu.

"HAVADAN GSM KAPSAMASINI SAĞLIYOR OLACAĞIZ"

AKSUNGUR’a entegre edilen sivil baz istasyonu sistemine de değinen TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, "Baz istasyonu özellikle Orman Genel Müdürlüğü’nün çok ısrarla istediği bir özellikti. Çünkü bazen yangının çıktığı noktada GSM kapsaması olmuyor. O esnada bizim uçaklarımız yangın komuta ve kontrol merkezine hem durumdan farkındalık hem havadan görüntü desteği veriyor. Yangın önleme araçlarında araç takip sistemleri var dolayısıyla bunlar GPS’ten konumlarını biliyorlar ve bu konumlarını merkeze bildirmeleri gerekiyor. Bu nedenle de GSM şebekesine ihtiyaç oluyor, yerde yangınla mücadele faaliyetini yürüten unsurların haberleşmeleri bazen sorun olabiliyor. Bunu Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte çalıştık ve entegre ettik. İnşallah bundan sonra afet bölgelerinde, yangın, deprem, sel ve diğer felaketlerde ihtiyaç olduğu zaman havadan GSM kapsamasını sağlayabiliyor olacağız" diye konuştu.

"60 SAATLERİ ZORLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

AKSUNGUR’un kendi alanında muadilleri arasında en iyiler içerisinde de yer aldığını vurgulayan Yıldız, "Bu uçağımız ANKA’dan farklı olarak bir de daha uzun havada kalabiliyor. Biz prototip uçağımız ile beraber 50 saat havada kaldık. Prototip uçak demek üzerinde birçok deneme yanılma yaptığımız, dolayısıyla daha ağır olan bir uçak. Seri uçağımız ile henüz bir endurance (dayanıklılık) uçuşu yapmadık ama 60 saatleri zorlayacağımızı düşünüyoruz. Elimizdeki verilere göre 50 saate yakın uçan uçaklarımız yere indiklerinde depolarında ilave olarak 10 saatlik daha yakıt var, yedekleri ile beraber. Şuan da MALE dediğimiz Orta İrtifa Uzun Havada Kalış sınıfında bu uçak bildiğimiz kadarıyla en iyisi. Bilmediğimizi de tabi ki bilmiyoruz, herkes her zaman her şeyi söylemiyor. Stratejik sınıf uçaklarda daha uzun süre havada kalanlar var" açıklamasında bulundu.



İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip bulunuyor.

"'İNSANSIZ' DEMEK PİLOTSUZ DEMEK DEĞİL"

İlk uçuşunu 2010 yılında gerçekleştiren ANKA insansız hava aracı hakkında da bilgiler veren Yıldız, "ANKA projesi Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bir projesi olarak 2004 yılında başladı. 2010 yılında ilk uçuşunu yaptı. 2016 yılında hizmet vermeye başladı. 2018 yılında da envantere girdi. ANKA insansız bir hava aracı. Ama insansız demek pilotsuz demek değil. Bu uçaklarımızın pilotları yer kontrol istasyonu dediğimiz istasyonda bu uçağı kumanda ediyorlar. Ama uçaklarımız tamamen otomatik olarak uçuyor. Uçağı şuanda bulunduğumuz pistten bırakıyoruz, kendisi pist başına gidiyor, uçuyor, görevini icra ediyor ve geri geliyor. Pilot sadece uçağa ne yapacağını söylüyor” dedi.

SÜRÜKLENEN MAYINLARA KARŞI SAR RADARI

ANKA insansız hava aracının taşıdığı mühimmatlar sayesinde nokta atışlar ile hedefleri imha etmesinin yanı sıra gözetleme ve tarama faaliyetlerinde de başarılı görevler icra ettiğini hatırlatan Yıldız, son olarak eklenen ve Karadeniz'de sürüklenen deniz mayınlarını tespit eden SAR radarından da bahsetti.

Yıldız şunları kaydetti:

"Akıllı bomba dediğimiz ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L mühimmatlarını taşıyor ve bunlardan 6 tanesini takabiliyoruz. Bunlar noktasal olarak hedefleri vurabilen mühimmatlar ve operasyonlar ile de başarısı kanıtlanmış olan mühimmatlar. Bu standart mühimmatın yanı sıra SAR radarı, geniş alan gözetleme kamerası, telsiz rölesi, sinyal ve istihbarat yükleri gibi diğer faydalı yükleri de uçağımıza entegre etmiş durumdayız. Son olarak da bu sürüklenen mayınlara karşı SAR radarı kullanılabilir mi diye bir test yaptık ve bu test de başarı ile sonuçlandı. SARPER ve MİLSAR, ASELSAN ve METEKSAN tarafından yapılan iki farklı radarlar. Bu iki farklı radarı da entegre ettik ve deniz yüzeyinde sürüklenen mayınları arama ve tespit işinde başarılı olduğu gösterildi."

AKSUNGUR'a entegre edilen 'sivil baz istasyonu' ilk kez görüntülendi

AKSUNGUR'a yeni özellik: Hem keşif yapacak, hem baz istasyonu olacak Yerli ve milli imkânlarla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'na yeni bir özellik entegre edildi. Kazandırılan 'baz istasyonu' özelliği sayesinde AKSUNGUR, afet durumlarında istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek. Böylece DataLink sistemleri üzerinden mobil iletişim kesintisiz olarak sağlanacak.