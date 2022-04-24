Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram, 'Reels' özelliğini kullanıcılar tarafından tercih edilir kılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak TikTok gibi platformlarda paylaşılan videoları geri plana atacağını ve orijinal paylaşımları ön plana çıkaracağını belirten Instagram'dan yeni bir hamle daha geliyor.

ShiftDelete'in haberine göre; Instagram, 'Reels' kısmını hareketlendirmek için yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların diğer 'Reels' videolarından video formatlarını kopyalamasına izin verecek olan 'Şablonlar' özelliği, içerik sağlayacaklara büyük kolaylık sunma potansiyeline sahip. Şu anda TikTok'ta kullanılan 'Şablonlar'a benzer olacağı düşünülen Templates, daha fazla kullanıcının Reels videosu çekmesine kapı aralayabilir.

HAZIR TASLAKLAR VİDEOLARA UYGULANABİLECEK

Sosyal medya fenomeni Josephine Hill'in paylaştığı tweete göre yeni özellik, hazır video taslaklarını kendi video kliplerinizle değiştirmenize izin verecek. Kullanıcılara herhangi bir Reels videosunu 'Şablon olarak kullan' seçeneği sunan Templates, önceden hazırlanmış bazı ayarları da beraberinde getirecek.

İlk olarak sızıntı sonucu ortaya çıkan 'Şablonlar' özelliği, Meta sözcüsü tarafından da doğrulandı. Yeni Reels gelişmesiyle ilgili konuşan sözcü, "Reels oluşturmayı daha basit hale getirmek için her zaman yeni yollar üzerinde çalışıyoruz" dedi ve şöyle devam etti: Başka bir Reels videosunda mevcut olan şablonu kullanarak Reels videosu hazırlama yeteneğini test ediyoruz.

Kullanıcıları çileden çıkaracak! Instagram en yeni paylaşımları göstermeyecek Instagram, kullanıcıların daha yeni gönderileri görmesini imkansız hale getiren yeni bir etiket özelliğini test ediyor. Artık belirli bir etiket altındaki gönderilerde en son içerik kısmı olmayacak.