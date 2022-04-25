Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ın bütün hisselerini satın almak üzere 46.5 milyar dolarlık finansman sağlamasının ardından, Twitter yönetim kurulu günün erken saatlerinde Elon Musk ile görüşmeye karar verdi. New York Times, tarafların anonimlik koşuluyla görüştüğünü iddia etti.

Görüşme, geçtiğimiz hafta Twitter'ı satın almak için finansman toplamaya başlayan Musk'ın teklifini tartışmak üzere Pazar sabahı gerçekleşen Twitter yönetim kurulu toplantısının ardından geldi. Şirketin 11 yönetim kurulu üyesi Elon Musk'ın teklifini ciddi şekilde değerlendirmeye aldı. Henüz bir anlaşma sağlanmasa da başlangıçta Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına yönelik karşı tutumun yerini daha sıcak bakan görüşmeler almış gibi görünüyor.

TWİTTER'DA NELER OLUYOR?

83 milyondan fazla Twitter takipçisi bulunan Elon Musk, 14 Nisan günü Twitter'ın yüzde 9,2'lik hisselerini satın alarak en büyük hissedarı oldu. Ardından Musk, Twitter için hisse başına 54,2 dolar teklif ederek tamamını 41 milyar dolara satın almak istediğini bildirdi. Ancak teklifi reddedildi ve anlaşmayı yapacak parayı bulup bulamayacağı belli değildi. Twitter ayrıca Musk'ın daha fazla hisse biriktirmesini önlemek için 'zehir hapı' yöntemini uygulamaya geçti.

Musk geçtiğimiz hafta teklifini güncelleyerek Twitter'a teklifini daha ciddi bir şekilde düşünmesi için baskı yaptı. Perşembe günü halka açıklanan bir menkul kıymetler dosyasında Musk, 13 milyar dolarlık borç finansmanına ek olarak 12,5 milyar dolarlık kredi sunan bir borç verenden parayı toplayacağını açıkladı. Bununla birlikte, bazı analistler, Twitter yönetim kurulunun hisse başına en az 60 dolar değerinde bir teklifi kabul edebileceğini söyledi.

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