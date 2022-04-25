Türkiye Gazetesi

Teknolojinin gelişerek yaygınlaşmasıyla internet gündelik hayatımızın vazgeçilmez kavramlarından biri oldu. İnternet üzerinden alışveriş çılgınlığının önüne de geçilemez oldu. Türkiye’de e-ticaret hacmi pandemi nedeniyle ivme kazanarak son 2 yılda 3’e katlanarak 2019’da 136 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021’e gelindiğinde 381 milyar TL’ye çıktı. Hızla katlanarak büyüten e-ticaret hacminin 2022 yılında 615 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

YÜKSEK KOMİSYONLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre 615 milyar TL’lik e-ticaret hacminin üçte biri pazaryeri denilen online alışveriş sitelerinden geliyor. Sayıları iki elin parmağını geçmeyen online alışveriş siteleri son dönemde haksız rekabet ve tekelleşme şikayetleriyle gündemden düşmüyor. Online alışveriş sitelerine ilgi arttıkça ürünlerini bu platformlar aracılığıyla satmaya çalışan KOBİ’lere yüksek komisyon ücreti uyguluyor.

TÜKETİCİLERİN BİLGİLERİ TİCARİ AMAÇ İÇİN KULLANILIYOR

Kendi ürünlerini üretip online platformlarında öne çıkaran e-ticaret pazaryerleri rekabet kurallarını hiçe sayarak diğer satıcıları saf dışı bırakıyor. Birçok sektörde yer alan ürünleri kullanıcılara ulaştıran pazaryerleri tüketiciyi kendine bağlıyor. Ürünün ya da hizmetin tek belirleyici konumunda olan pazaryerleri platformları kullanan tüketicilerin bilgilerini de ticari amaç için kullanıyor ve kimi zaman üçüncü kişilere satılabiliyor.

KOBİ’LERİN HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sektörünün dengeli büyümesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla önemli kriterler belirledi. Bu çerçevede, platformlarda satış yapan KOBİ'lerin hakları güvence altına alınacak. Satıcılar sadece bir e-ticaret pazaryerine mahkum bırakılmayacak. Satıcının, farklı platformlardan satış veya reklam yapması kısıtlanırsa bu haksız ticaret sayılacak.

ÖDEMELER 5 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

E-ticaret pazaryerlerinde ürününü satmaya çalışanlar, parasını almak için uzun süre beklemeyecek. Mal veya hizmet satışının ödemesi, sipariş alıcıya ulaştıktan sonra 5 gün içinde eksiksiz yapılacak. Yapmayan platforma 10 bin TL'den az olmamak üzere idari para cezası verilecek. E-pazaryeri, platformda malını satan satıcı ile tüketiciden elde ettiği verileri rekabet ederken kullanamayacak. 1 yılda 10 milyar TL'nin üzerinde satış yapan online platformlar, satıcılar tarafından sunulan içeriği, mal veya hizmetle ilgili mevzuata aykırı hususları tespit için kontrol ekibi oluşturacak.

BAŞKA SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERMEYECEK

E-Ticaret pazaryerleri hem hizmet hem de mal satışı yapan yerler olamayacak. Turizm, eğitim, sağlık, sigortacılık, danışmanlık, kültür, sanat, eğlence, spor ve istihdam hizmeti sektörleri ile gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinin bir veya birkaçına aracılık hizmeti sunan, başka bir sektörde aracılık faaliyetinde bulunamayacak.

Ticaret Bakanı Muş: Fiyatlardaki dalgalanmalar ilelebet sürecek değil Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünya genelinde son 40 yılın en büyük enflasyonunun yaşandığını söyledi. Bakan Muş, bu fiyatların ilelebet böyle yüksek devam etmeyeceğini vurguladı.