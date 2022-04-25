Türkiye Gazetesi

Elon Musk, 2013 yılında Hyperloop fikrini ortaya atarak yeni bir projenin daha ilk adımlarını atmaya başladı. Yolcuların otonom elektrikli bölmelerde saatte yaklaşık 970 km hızla seyahat ettiği ultra yüksek hızlı toplu taşıma sistemi Hyperloop, uzun mesafeli seyahatler için ideal ulaşım alternatifi olarak gösteriliyor.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın ve SpaceX uzay şirketinin CEO’su Elon Musk, Twitter’da, kentsel ulaşım tünelleri açan The Boring Company şirketinin önümüzdeki yıllarda yüksek hızlı tren inşa etmeye başlayacağını söyledi.

Henüz teorik olarak sürecin devam ettiği Hyperloop projesinde şimdiye kadar Musk, temel mühendislik planlarını paylaştı. Birkaç şirket ve araştırmacılar neredeyse on yıldır sürekli olarak hyperloop üzerinde çalışıyor olsa da, sistemin henüz dünyanın hiçbir yerinde çalışan bir örneği yok.

ELON MUSK, HYPERLOOP'U ANLATTI

Musk, Aralık 2016'da ise araçlar ve yüksek hızlı trenler için tünel ağları oluşturarak trafik sıkışıklığını sona erdireceğini öngördüğü The Boring Company şirketini kurdu. Boring Company ABD’deki bazı şehirlerle anlaştı ancak henüz Hyperloop veya yüksek hızlı ulaşıma yönelik bir adım atmadı. Canlı bir örnek olarak şirket, Las Vegas Kongre Merkezi'nde yaklaşık 3 km’lik yeraltı tüneli inşa etti.

İstanbul'un da aralarında bulunduğu dünyanın en kötü trafik yoğunluğuna sahip şehirleri.

Twitter’ın aktif kullanıcılarından Elon Musk, dünyanın en kötü trafiğine sahip şehirlerini listeleyen bir tweet’e cevap verdi. "Önümüzdeki yıllarda Boring Co, faal bir Hyperloop oluşturmaya çalışacak. 2000 milden daha kısa mesafeler için bir şehir merkezinden diğerine ulaşmanın mümkün olan en hızlı yolu. Daha uzun yolculuklar için Starship daha hızlı” şeklinde bir tweet atarak cevap verdi.

Elon Musk, diğer yeraltı tünelleri gibi Hyperloop’un da kasırga gibi hava koşullarından daha az etkileneceğini söyledi. Ancak yeraltı tünellerinin ve metroların su basmalarına karşı iyi bir fikir olmadığı da ortada. Musk, tweetinde, "Yeraltı tünelleri yüzey hava koşullarından etkilenmez (metro buna iyi bir örnek). Bu nedenle yüzeyde şiddetli bir kasırga varsa Hyperloop için fark etmez. Farkına bile varmazsınız." dedi.

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