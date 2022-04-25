Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 14 Nisan günü Twitter'ın yüzde 9,2’lik hisselerini satın aldığını duyurmuştu. Ardından ise Musk, hisse başına 54,2 dolar teklif ederek 41 milyar dolar karşılığında bütün Twitter hisselerini satın almak istediğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta ise Musk, Twitter hisselerini satın almak için finansman toplamaya başladığını ve paranın kaynağını nasıl sağlayacağını açıkladı. Başlangıçta teklife şiddetle karşı çıkan Twitter’ın yönetim kurulu üyeleri, Elon Musk'ın teklifini değerlendirmeye başladı.

New York Times’ın haberine göre, bazı analistler Twitter yönetim kurulunun hisse başına en az 60 dolar vermesi halinde satış işlemini kabul edeceklerini ileri sürdü. Sonunda 25 Nisan Pazartesi akşamı Twitter, 44 milyar dolar karşılığında Elon Musk tarafından satın alındı.

TWITTER NEDİR?

Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da piyasaya sürülen Twitter, Elon Musk tarafından satın alınmasıyla gündemde. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve 'internetin SMS'i' olarak nitelendirilmeye başlandı.

Twitter, insanların 'tweet' adı verilen kısa mesajlarla iletişim kurdukları çevrim içi bir haber ve sosyal ağ sitesidir. Tweetleme, Twitter'da sizi takip eden herkes için, sözlerinizin hedef kitlenizdeki biri için faydalı ve ilginç olması amacıyla kısa mesaj göndermektir. Twitter aslında bir mikroblog platformudur. Yani küçük bir blog gibi düşünebilirsiniz. Kimi insanlar Twitter'ı iş ağını genişletmek ve popülerlik kazanmak ya da mevcut popülaritesini artırmak için kullanırken kimi insanlar yalnızca eğlence amacıyla ya da gündemi takip etmek için kullanır.

Sosyal medya platformu Twitter'ın en büyük çekiciliği tarama dostu bir uygulama olmasından kaynaklanıyor. Modern dünyada dikkat eksikliği en büyük problemlerden biri ancak yüzlerce ilgi çekici Twitter kullanıcısını takip edebilir ve içeriklerini bir bakışta okuyabilirsiniz.

Twitter, yayıncı veya alıcı olarak kullanımı oldukça kolay bir ağ ve ücretsiz bir platform. Günlük, saatlik veya istediğiniz sıklıkta tweet atabilirsiniz veya hiç paylaşım yapmayadabilirsiniz. Profil resminizin yanındaki 'Neler Oluyor' kutusuna giderek en fazla 280 karakter kullanarak tweet atabilirsiniz. Sizi takip eden veya hesabınız herkese açıksa potansiyel olarak sizi gören herkes tweet'lerini okuyabilecektir.

TWITTER NEDEN ÖNEMLİ?

Twitter, 330 milyondan fazla aktif kullanıcısı ile dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından biri. Instagram ve TikTok gibi görüntüye dayalı platformların ve Facebook gibi daha çok arkadaşlık ağı üzerine kurulu sitelerin aksine Twitter, sesini daha geniş bir kitleye duyurmak isteyenler için daha kullanışlı bir plaftormdur. Çünkü retweet (başkasının tweetini profilde paylaşmak) ve beğenme butonları sayesinde birinin tweeti ile etkileşime girdiğinizde o kişinin tweetini kendi takipçileriniz ile de paylaşmış oluyorsunuz. Bu nedenle Twitter, sıklıkla yardım kampanyaları, sosyal sorumluluk projeleri, gündeme getirilmesi istenen olaylar ve durumlar için ideal bir sosyal medya ağı olarak görünüyor.

İstanbul, trafik sorunuyla gündemde! Elon Musk çözümü açıkladı Milyarder Elon Musk, Hyperloop isimli yer altı yüksek hızlı tren projesi için yeni ayrıntılar verdi. Twitter’da soruları cevaplayan Musk, İstanbul’un da yer aldığı trafiği en kötü şehirler için Hyperloop’u önerdi.

Elon Musk bir adım daha yaklaştı: Twitter satılmak üzere! Sosyal medya devi Twitter'ı satın almak isteyen Elon Musk kararından vazgeçmeyince Twitter yönetim kurulu Musk'a bir adım daha yaklaştı. ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, şirkete yakın kaynaklar, Twitter'ın Elon Musk ile görüşmeye karar verdiğini ileri sürdü.