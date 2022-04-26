Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisi ile başlayan ve küresel bir krize dönüşen çip tedarik sorunu dünya devi otomobilleri derinden etkiledi. Krizin gelecek yıla kadar devam edeceği ve büyük kayıplara neden olacağı öngörülürken birçok otomobil devi üretime ara verdi. AutoForecast Solutions tarafından en son açıklanan verilere göre, bu yılın ilk 4 ayında yaşanan mikroçip krizi nedeniyle 1.5 milyon otomobil üretilemedi. 2021’de 10.5 milyon araç, krizin başlamasından bu yana ise dünya çapında 12 milyondan fazla aracın kaybedildiğini açıklandı.

ÇİP KRİZİ İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASALARINI EKLEDİ

Geçen hafta bu toplama eklenen yaklaşık 87 bin 500 araçtan yaklaşık 35 bin 600'ü Kuzey Amerika fabrikalarında üretilemedi ve 32 bin 800'ü Asya'daki montaj tesislerinde kesintiye uğradı. Avrupa'da yer alan otomotiv fabrikaları, geçen hafta yaklaşık 16 bin 500 aracı programlarından çıkarırken, Güney Amerika fabrikalarında 2 bin 600 araç daha az üretildi. Üretimden yaşanan bu aksaklıklar ikinci el ve sıfır otomobil piyasasının fiyatlarında artışa neden olabileceği belirtiliyor.

OTOMOBİL DEVLERİ ENDİŞELİ

Çin'deki yarı iletken üretimi, şu anda Şanghay'daki sıkı koronavirüs karantinası nedeniyle geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4,2 düştü. Çip krizinin hala büyük bir sorun olması nedeniyle otomobil üreticileri de endişelerini dile getiriyor. Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Neue Zuercher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, yarı iletken sıkıntısının 2023 yılına kadar otomobil endüstrisi için bir sorun olmaya devam edeceğini söylemişti. BMW finans grubu başkanı Nicolas Peter ise daha önce yaptığı açıklamada, satışları artırmak istediklerini, ancak çip krizinin buna izin vermediğini belirtilmişti.

Çip krizinde yeni dalga korkusu Küresel otomotiv sektörünün ham madde ihtiyacında yüzde 40'a varan oranlarla büyük rol oynayan Rusya, çip üretiminde kullanılan neon ve C4F6 gazlarının da en büyük üreticisi konumunda...