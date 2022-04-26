Türkiye Gazetesi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark’ta 15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip insansız hava aracı (İHA) Jackal İngiltere’de kullanılacak. GTÜ Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology'nin Maxwell Innovations tarafından üretilen İHA’nın ilk ihracatı Fly Bvlos Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında yapılan anlaşmayla İngiltere’ye yapıldı. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Fly Bvlos Genel Müdürü Murat Islıoğlu ve Flyby Technology kurucusu Jon Parker ve ilgililer katıldı. Anlaşma kapsamında İngiltere, Türkiye'den 5 İHA teslim alacak.

YERLİ YAZILIM ÖZEL TASARIM

Yerli yazılıma sahip Jackal özel tasarımıyla havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılacak. Jackal, "VTOL" özelliği sayesinde herhangi bir piste ihtiyaç duymadan her türlü alana iniş kalkış yapabiliyor. İHA'nın zorlu hava koşullarında, her türlü senaryoda insani yardım, izleme ve gözlem, hassas veri lojistiği gibi alanlarda da uçması planlanıyor. Jon Parker, dünya çapında pilot eğitimi veren bir okul olduklarını belirterek, yeni nesillerin eğitimini yeni nesil araçlarla yapmaları gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’DEN 5 İHA TESLİM EDİLECEK

Satın aldıkları İHA'nın teknolojinin son ürünü olduğunu belirten Parker, "İlk siparişimizde 5 araç satın aldık. Bu toplamda 1 milyon 250 bin dolara mal oldu. Ancak geleceği düşündüğümüzde bu çok küçük bir yatırım. Türkiye gerçekten bu konuda bir süper güç olma yolunda ilerliyor. Gerçekten ileride de çok büyük başarılara imza atılacağını düşünüyorum." diye konuştu. Prof. Dr. Aslan da GTÜ Dronepark'ın Türkiye'de "ilk" olduğunu dile getirerek, burada drone teknolojileri konusunda havacılık kümelenmesinin bir araya getirildiğini, bu yapı içinde Türk Drone Konsorsiyumunun kurulduğunu kaydetti.

İNGİLTERE’YE İLK İHRACAT

Bu yapı faaliyetinin sonucu olarak İHA'nın üretildiğini aktaran Aslan, "Mutluyuz, gururluyuz. Bu konsorsiyuma başka şirketlerin de gelmesini bekliyoruz. Bu konsorsiyumun büyümesini arzu ediyoruz. Üniversiteyle sanayicimizi özellikle bu alanda birleştirerek çok daha yeni, ileri teknolojik dronların, ürünlerin üretilmesini sağlamak, aynı zamanda üniversitemizin proje kapasitesini artırmak, uluslararası seviyede üniversitemizin adından söz ettirebilmeyi amaçlıyoruz. İngiltere ile yapılan anlaşma sonucunda dronumuz satılmıştır. GTÜ'nün adı artık İngiltere'de de duyulacaktır. Bu ulaşılması harika, güzel bir sonuçtur." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINA KONSEPT OLARAK İHRAÇ EDİYORLAR

Murat Islıoğlu ise 4 aylık bir süreçte bu başarıya ulaşmanın kolay olmadığına işaret ederek, İHA'nın Avrupa ülkesine satılmasının önemli olduğunu söyledi. İngiltere'ye 5 "Jackal" ihraç etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Islıoğlu, şöyle devam etti:

"Jackal, havacılık sektörüne kargo ve lojistik taşımacılığı için tasarlanmış. Neticede bu bir hava aracı, maksadı bu olsa da ihtiyaç halinde yazılım ve donanım tamamen bizim şirketimize ait. Bununla ilgili ihtiyaç duyulacak her alanda bunu geliştirebilecek ve servis edebilecek bir noktadayız. Aynı zamanda bir drone pilot okuluyuz. Maksadımız üretmiş olduğumuz bu uçakla yeni yetiştirdiğimiz pilotları bir araya getirip yurt dışına bir konsept olarak ihraç etmek."

Islıoğlu, İngiltere'nin Jackal'ı akıllı ilaç ya da pahalı ilaçların hastaneler arasında taşınması, yine kargo kullanımı için seçtiğini ifade ederek, ürettikleri İHA'nın pilot açısından eğitilmesi ve öğretilmesinin kolay olduğunu sözlerine ekledi.

İnsansız hava araçlarımız dünyanın dilinde: Savaşın seyrini SİHA belirler Türk SİHA’larının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki başarısı, muhtemel Ukrayna savaşı için de örnek gösteriliyor. Asia Times gazetesi “Ukrayna’da savaşın galibini Türk droneları belirleyebilir” diye yazdı.