Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, birçok ülkenin Rusya'ya yaptırım uygulamasına karşılık Rusya tarafından da misillemeler geliyor. Rusya, YouTube’un Rusya merkezli Gazprom Media şirketine ait kanalların yayınını durdurması nedeniyle teknoloji devine sert bir karşılık verdi. Moskova mahkemesi, Google’a ait 500 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon dolar) değerindeki varlıklara el koyulmasına hükmetti.

Youtube'un Rus devlet destekli medyayı küresel olarak bloke etmesinin ardından Moskova Tahkim Mahkemesi tarafından alınan kararda, banka hesaplarına girecek nakit dahil olmak üzere fonların ve Google'ın sahip olduğu tüm taşınır taşınmaz malların toplam 500 milyon ruble için ele geçirileceği belirtildi. Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından bilgi akışlarını kontrol etmek için Facebook ve Instagram'da dahil olmak üzere bazı yabancı internet şirketlerini engellemişti.

Rusya Ukrayna ordusunun savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Nükleer savaş riskini hafife almayın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, savaşın başından beri gündeme gelen nükleer savaş konusu ile ilgili korkutan açıklama yaptı ve "nükleer çatışma" olasılığının mevcut olduğunu söyledi. Lavrov, Ukrayna'yı silahlandıran NATO'yu da Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürütmekle suçladı.