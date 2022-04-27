Türkiye Gazetesi

ASELSAN, 2022’nin ilk üç aylık döneminin finansal sonuçlarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden şirketin 3 aylık cirosu 2021’in ilk çeyreğine göre yüzde 38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 1 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, net kârı da 2021’in aynı dönemine göre yüzde 36 artış göstererek 1,7 milyar lira oldu. Güçlü öz sermaye yapısını koruyan ASELSAN’da öz kaynakların aktife oranı yüzde 56 olarak açıklandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Gelişmiş teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmeyi unutmadık. Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar dolar oldu.” dedi.

Önümüzdeki 20 yılda hayatımızın geçtiğimiz 20-25 yıldaki bilişim devrimiyle uğradığı değişime benzer bir dönüşüm geçireceğini belirten Görgün, açıklamasını sürdürdü: “ASELSAN, milletimizin ve mühendislerimizin bağımsızlık vizyonuyla çıktığı bu yolda sivil alanlardaki çalışmalarına da durmadan devam ediyor. Milli imkanlarla geliştirilen ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız Gaziantep’ten sonra şimdi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanına teslim edildi. Gün geçtikçe büyüyen projelerimizle gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”

ASELSAN 47 ÜRÜNÜ DAHA MİLLİLEŞTİRDİ

Tedarikçilerinin finansal ihtiyaçları konusunda çalışmalar yürütmenin önemli olduğunu, Anadolubank ile Tedarikçi Finansmanı Sistemi anlaşmasını imzalayarak çalıştıkları banka sayısını 15’e çıkardıklarını belirten Görgün, ilk çeyrekte tedarikçilerine 5,3 milyar liraya yaklaşan ödeme yaptıklarını da açıkladı.

Görgün, bu 3 aylık süreçte 47 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladıklarını, böylelikle son 3 yılda millileşen ürün sayısının 554’ün üzerine çıkartarak 243 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkede kalmasını sağladıklarına işaret etti.

Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarına (EKO İKLİM) katılım sağladıklarını anımsatan Görgün, "Sadece ASELSAN’ı değil, tüm değer zincirimizi olumsuz etkileyebilecek iklim değişikliği riskini, yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz.” dedi.

Görgün, Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) kapsamında, savunma sektöründe Türkiye’den ödül alan tek şirket olduklarının belirterek, "2022 yılının devamında da aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

ASELSAN'dan 32.6 milyon dolarlık dev satış Türk savunma sanayi devi ASELSAN'ın, uluslararası sahada bir müşterisi ile 32.6 milyon dolarlık bir ihracat sözleşmesi imzaladığı öğrenildi.

ASELSAN’ın yeni silahı Göker göreve hazır ASELSAN’ın bir süredir üzerinde çalıştığı hem hava da hem de kara savunması için geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi ile atış testleri gerçekleşti. Yerli öz kaynaklarla geliştirilen Göker, hava hedeflerine karşı 4, kara hedeflerine karşı 5 kilometrenin üzerinde menzilde etkinlik sağlayacak.