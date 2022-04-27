Türkiye Gazetesi

Tesla yatırımcıları, Elon Musk'ın sosyal medya ağı Twitter'ı şirketin hisselerini satarak alacağı endişesiyle elektrikli otomobil devinden yatırımlarını çekmeye başladı. Tesla'nın değerinden 126 milyar dolar silindi. 26 Nisan Salı günü Tesla'nın hisselerindeki yüzde 12.2'lik düşüş, Musk'ın Twitter anlaşmasında taahhüt ettiği 21 milyar dolarlık öz sermaye kaynaklı nakit hissesine eşitti.

The Guardian'ın haberine göre, çevrim içi ticaret platformu Oanda analisti Ed Moya, "Tesla'nın hisse fiyatı düşüşmeye devam ederse onun (Musk'ın) finansmanını tehlikeye atacak" dedi.

Tesla anlaşmasının bir parçası olarak Musk, Tesla hissesine bağlı 12,5 milyar dolarlık marj kredisi de aldı. Tesla hisselerinin yaklaşık yarısına karşı zaten borç almıştı. Araştırmaları inovasyon ve girişimcilik üzerine odaklanan Maryland Üniversitesi profesörü David Kirsch, yatırımcıların Musk'ın kredilerinde bir "marj tamamlama çağrısı" konusunda endişelenmeye başladığını söyledi.

Tesla, tahminleri altüst ederek rekor kâr açıkladı Elektrikli otomobil devi Tesla, gelir tahminlerini alt üst ederek rekor kârını açıkladı. ABD merkezli şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolar kâr elde etti.

Elon Musk'tan Tesla Robotaxi açıklaması: Otobüsten daha ucuz olacak Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin 2022'nin ilk çeyreğinin kârını açıkladı. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, Musk sürücüsüz taksi projesi hakkında da önemli bilgiler paylaştı. Tesla'nın 2024 yılına kadar piyasaya direksiyonsuz özel bir 'Robotaxi' getirmeyi planladığını söyledi.