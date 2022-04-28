Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır pek çok kişi banka hesabı veya kredi kartı numaraları gibi kişisel ve hassas bilgilerini Google Arama’dan (Search) kaldırılmasını istiyordu. Teknoloji devi Google’ın sunduğu yeni güncelleme, kişisel kimlik bilgilerinin kaldırılmasını talep etmesine olanak tanıyan mevcut politikayı genişletiyor. Artık gizliliğinizi tehlikeye atabilecek veya sizi kimlik hırsızlığı riskine sokabilecek herhangi bir bilginin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Google, konuya ilişkin, “Bu yeni politika genişletmesi kapsamında, insanlar artık Arama sonuçlarında buldukları telefon numarası, e-posta adresi veya fiziksel adres gibi kişisel iletişim bilgileri de dahil olmak üzere ek bilgi türlerinin kaldırılmasını talep edebilir. Politika ayrıca, Arama sonuçlarında göründüğünde, gizli oturum açma kimlik bilgileri gibi kimlik hırsızlığı riski oluşturabilecek ek bilgilerin kaldırılmasına da olanak tanır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bununla birlikte, devlet web sitelerinde kamuya açık olarak paylaşılan kayıtların silinmesi talep edilemeyecek. Silinmesini istediğiniz bir yayın için form doldurmanız ve Google'a göndermeniz gerekiyor. Ardından Google, isteği inceleyecek ve kararını açıklayacak.

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