Türkiye Gazetesi

Meta, ocak-mart 2022 döneminin gelir tablosunu açıkladı. Yılın ilk çeyreğinde Meta’nın elde ettiği gelir geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 27,9 milyar dolara yükseldi. 2021'in ilk çeyreğinde 26,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Meta, halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş gelir büyümesini açıkladı.

Meta'nın net kârı ilk çeyrekte yüzde 21 azalarak 7,5 milyar dolara geriledi. Meta, 2021'in ocak-mart döneminde 9,5 milyar dolar kâr bildirdi. Şirketin 2021'in ilk çeyreğinde 3,30 dolar olan hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 2,72 dolara indi.

FACEBOOK KULLANICISI ARTIYOR

Sosyal medyanın amirali Facebook’un yılın ilk çeyreğindeki günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı da artış gösterdi. Günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 4 artarak 1,96 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 2,94 milyar oldu.

Meta, 2022'nin ikinci çeyreğinde gelirin 28-30 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor. Yavaşlayan gelir artışına rağmen beklenenden iyi gelen kullanıcı sayısının etkisiyle Meta'nın hisseleri, New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 16'nın üzerinde değer kazandı.

Hem Android hem de iOS kullanıcılarına geldi: WhatsApp'a bir yenilik daha Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Beta sürümünde görünen yeni özelliğin Business (İşletme) hesaplarında zaten olduğu ve şu anda iOS ve Android masaüstü (web) kullanıcılarına sunulduğu açıklandı. Buna göre mesajlar filtrelenerek aratılabilecek.