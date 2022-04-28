Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi ‘iPhone üreticisi’ Apple, geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu iPhone için Self Servis Onarım Programı'nı başlattığını duyurdu. Şu anda sadece ABD’deki kullanıcıları kapsayan onarım programının bu yıl içinde Avrupa’ya ve Türkiye’ye de ulaşması bekleniyor.

Apple, orijinal onarım kılavuzlarının, cihaz parçalarının ve araçlarının yeni bir Self Servis Onarım Mağazasında bulunacağını açıkladı. Böylece müşteriler mağazadan 200'ün üzerinde ayrı parça ve araca erişebilecek. İlk başta, mağaza yalnızca ‌iPhone 12‌ ve ‌iPhone 13‌ serileri ve üçüncü nesil ‌iPhone SE‌ için araçlar bulunduracak.

Bu yıl içinde Apple Silicon çipli Mac'ler için de araçlar, kılavuzlar ve parçalarla mağazayı genişletmeyi planladığı belirtildi.

APPLE SELF SERVİS ONARIM KİTİNDE NELER VAR?

Müşteriler, cihazlarını onarmak için öncelikle ürünlerine ilişkin onarım kılavuzunu ve Apple'ın destek web sitesindeki onarımları incelemeleri gerekiyor. Ardından, Self Servis Onarım Mağazasından gerekli parçaları ve araçları sipariş edebilecek ve onarıma başlayabilecekler. Apple, mağazada sunulan tüm alet ve parçaların ‘en yüksek kalite, güvenlik ve güvenilirliği sağlamak için kapsamlı testlerden geçtiğini’ söylüyor.

Müşterilerin onarım için gerekli parçaları sipariş etmesi gerekirken, Apple, ihtiyaç duyulan tüm temel araçları içeren 49 dolarlık bir kit sağlayacak. Açıklamaya göre şirket, pil ve ekran presi, koruyucu kapaklar ve tornavidalar da dahil olmak üzere birçok araç ve parça sunacak.

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