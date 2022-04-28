Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Scott Kelly, News Week'e yaptığı açıklamada Rus kozmonotlara tepki gösterdi. Rus kültürüne yabancı olmayan Kelly, yıllarca kozmonotlarla çalıştı ve Rus Soyuz uzay aracıyla uzay istasyonuna gidip geldi. Ayrıca, kozmonot Mikhail Kornienko ile birlikte 2015 ve 2016 yılları arasında uzayda neredeyse bir yıl geçirdi ve ardından emekli oldu.

Kelly, Putin rejimini desteklediğini ifade eden Rus meslektaşlarının sayısına şaşırdığını belirterek, "Eski bir subay ve astronot olarak vatansever bir Amerikalıyım ve Rusların vatansever olmasını bekliyordum. Ancak beni çok şaşırttılar, çünkü Ukrayna işgalini neo-Nazilerin ve NATO'nun Rusya'yı yok etmesini önlemek için gerekli bir eylem olarak görüyorlar. Bazıları bana bunu söyledi." dedi.

BÜTÜN RUSLAR AYNI DEĞİL VURGUSU

Açıklamasını sürdüren Scott Kelly, "Yani bu kısım beni şaşırttı. Bazıları yanlış yönlendirilmiş ve beyinleri yıkanmış. Onlarla işlenen vahşet hakkında konuştum ve bunların (işgalin) tamamen sahte olduğuna, bunları yapanın Ukraynalılar olduğuna ve Rusları suçladığına ya da sadece uydurulduğuna inanıyorlar." diyerek meslektaşlarını eleştirdi.

Rusya'nın propaganda makinesi ne kadar güçlü olursa olsun, NASA astronotu Kelly, bütün Rus kozmonotların işgali savunmadığını da sözlerine ekledi. Ancak kimlerin savunup kimlerin savunmadığını belirtmedi.

Scott Kelly, bazı Rus arkadaşlarının ülkelerini terk etmek istediklerini söylediğini ve bu nedenle özellikle Rusya dışında yaşayan tüm Rusların aynı sepete konulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son olarak Kelly, sadece destek olmak için New York'taki bir Rus restoranına gittiğini, çünkü restoranı işleten ailenin yarı Rus, yarı Ukraynalı olduğunu söyledi.

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Gerilim iyice tırmandı! Ukrayna ordusu Rusların kontrolünde olan TV kulesini bombaladı Ukrayna-Rusya savaşında 64. güne girilirken Ukrayna ordusunun saldırıları artmış durumda. Üst üste saldırı gerçekleştiren Ukrayna ordusu, Ruslar tarafından kontrol edilen TV kulesini bombaladı. Yaşanan saldırı sonrası Rus kanallarında erişim sorunları yaşındı. Moskova’dan ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.